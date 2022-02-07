Телезрители впервые окажутся «Внутри Лапенко»

На ТНТ4 7 февраля в 18:00 состоится премьера самого популярного YouTube-сериала Рунета «Внутри Лапенко». Комедия будет транслироваться с понедельника по четверг, уточняет пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение».
фото: пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение»
В веб-сериале всех главных персонажей играет Антон Лапенко. Проект успел стать хитом интернета буквально за один год, собрав на данный момент почти 300 миллионов просмотров на YouTube. В 2021 году «Внутри Лапенко» получил премию российской веб-индустрии как сериал, выходивший на интернет-платформе.
Действие комедии разворачивается в 1980-1990-х. Героями стали сразу несколько персонажей в исполнении Лапенко. Робкий и застенчивый инженер пытается отыскать свою возлюбленную. На этом пути ему периодически мешает преступная группировка «Железные рукава», разоблачить которую в своих расследованиях пытается журналист. Также в сериале присутствуют линии рок-группы «Багровый Фантомас», ведущего программы «Сдохни или умри», строителя Игоря Катамаранова, директора канала Ричарда Сапогова и других персонажей. В сериале можно встретить отсылки на такие культовые ленты, как «Брат», «Криминальное чтиво», «Терминатор 2: Судный день», «Бумер» и другие.
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