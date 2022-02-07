«Бесконечность», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне» номинированы на «Золотую малину»

Объявлены номинанты на 42-ю «Золотую малину
». На звание худшего фильма года претендуют «Диана
», «Бесконечность
», «Карен
», «Космический джем: Новое поколение
» и «Женщина в окне
».
Среди актеров статуэтку могут получить Роу Хартрэмпф («Диана»), ЛеБрон Джеймс
(«Космический джем: Новое поколение»), Бен Платт
(«Дорогой Эван Хансен
»), Скотт Иствуд
(«Опасный») и Марк Уолберг
(«Бесконечность»). За худшую женскую роль номинированы Жанна де Ваал («Диана»), Эми Адамс
(«Женщина в окне»), Меган Фокс
(«Полночь на злаковом поле
»), Тэрин Мэннинг
(«Карен») и Руби Роуз
(«Ангел мести
»). Ради Брюса Уиллиса
придумали отдельную категорию, в которую вошло восемь лент с его участием. У Бена Аффлека
появилась еще одна номинация на антипремию, на сей раз за роль в картине «Последняя дуэль
». Среди претендентов также числятся Джаред Лето
, Мел Гибсон
и другие актеры.
«Золотая малина» за режиссуру грозит Кристофер Эшли («Диана»), Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»), Деймон «Кок» Дэниелс («Карен»), Ренни Харлин
(«Ограбление по-джентльменски
») и Джо Райт
(«Женщина в окне»). Победителей по традиции объявят перед вручением «Оскара».
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