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«Бесконечность», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне» номинированы на «Золотую малину»

7 февраля
2022 год

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7 февраля 2022

Объявлены номинанты на 42-ю «Золотую малину». На звание худшего фильма года претендуют «Диана», «Бесконечность», «Карен», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне».

«Бесконечность», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне» номинированы на «Золотую малину»
фото: razzies.com

Среди актеров статуэтку могут получить Роу Хартрэмпф («Диана»), ЛеБрон Джеймс («Космический джем: Новое поколение»), Бен ПлаттДорогой Эван Хансен»), Скотт Иствуд («Опасный») и Марк Уолберг («Бесконечность»). За худшую женскую роль номинированы Жанна де Ваал («Диана»), Эми Адамс («Женщина в окне»), Меган ФоксПолночь на злаковом поле»), Тэрин Мэннинг («Карен») и Руби РоузАнгел мести»). Ради Брюса Уиллиса придумали отдельную категорию, в которую вошло восемь лент с его участием. У Бена Аффлека появилась еще одна номинация на антипремию, на сей раз за роль в картине «Последняя дуэль». Среди претендентов также числятся Джаред Лето, Мел Гибсон и другие актеры.

«Золотая малина» за режиссуру грозит Кристофер Эшли («Диана»), Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»), Деймон «Кок» Дэниелс («Карен»), Ренни ХарлинОграбление по-джентльменски») и Джо Райт («Женщина в окне»). Победителей по традиции объявят перед вручением «Оскара».
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