Российский сериал «Колл-центр» получил международного дистрибутора

Red Arrow Studios International выступит международным дистрибутором остросюжетного триллера Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр». Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, в сделку входит весь объем прав за исключением кинопроката, включая создание ремейка и первоочередное право ведения переговоров на последующие сезоны. В прошлом году немецкий международный дистрибутор приобрел права на комедийный триллер Александра Дулерайна «Вне себя» для Северной Америки.
«Мы уверены, что эти первоклассные названия понравятся аудитории на международном уровне. Они добавляют огневую мощь к нашему обширному списку глобальных драм, который охватывает премиальные англоязычные сериалы, признанные критиками», — прокомментировал старший менеджер по закупкам и совместному производству Red Arrow Studios International Родриго Эррера Ибаргуенгойтия.
Red Arrow Studios International с офисами в Мюнхене, Лондоне и Лос-Анджелесе является лидером международной дистрибуции сценариев, форматов и документальных шоу. Компания финансирует и ко-продюсирует международный развлекательный контент, а также занимается дистрибуцией на более чем 200 территорий по всему миру.
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