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Российский сериал «Колл-центр» получил международного дистрибутора

7 февраля
2022 год

Новости кино >>
7 февраля 2022

Red Arrow Studios International выступит международным дистрибутором остросюжетного триллера Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр». Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, в сделку входит весь объем прав за исключением кинопроката, включая создание ремейка и первоочередное право ведения переговоров на последующие сезоны. В прошлом году немецкий международный дистрибутор приобрел права на комедийный триллер Александра Дулерайна «Вне себя» для Северной Америки.

Российский сериал «Колл-центр» получил международного дистрибутора
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Главные роли в «Колл-центре» исполнили Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова и Полина Пушкарук. Второй сезона сериала был заказан каналом ТНТ и будет произведен в 2022-м.

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«Мы уверены, что эти первоклассные названия понравятся аудитории на международном уровне. Они добавляют огневую мощь к нашему обширному списку глобальных драм, который охватывает премиальные англоязычные сериалы, признанные критиками», — прокомментировал старший менеджер по закупкам и совместному производству Red Arrow Studios International Родриго Эррера Ибаргуенгойтия.

Red Arrow Studios International с офисами в Мюнхене, Лондоне и Лос-Анджелесе является лидером международной дистрибуции сценариев, форматов и документальных шоу. Компания финансирует и ко-продюсирует международный развлекательный контент, а также занимается дистрибуцией на более чем 200 территорий по всему миру.
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