Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления

В центре сюжета – молодая учительница Марина Коновалюк из небольшого городка Новые Плавни и «сосланный» из области полицейский Алексей Терещенко. Марина поверила в искренность женатого мужчины и вляпалась в грандиозный скандал, а Лёша совершил серьезный служебный проступок. Новые Плавни находятся на грани затопления из-за аномальных ливней, горожане по привычке надеются, что их проблемы решит кто-то «сверху», но обстоятельства складываются так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И от того, смогут ли Марина и Алексей выплыть из собственных передряг, зависит не только их будущее, но и спасение всего города.
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