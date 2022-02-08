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Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022
На «Dомашнем» 12 февраля в 11.05 состоится премьера восьмисерийной мелодрамы Антона Азарова «Дело рук утопающих». Главные роли в сериале исполнили Пётр Рыков и Елена Шилова, уточняет пресс-служба телеканала.

Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В центре сюжета – молодая учительница Марина Коновалюк из небольшого городка Новые Плавни и «сосланный» из области полицейский Алексей Терещенко. Марина поверила в искренность женатого мужчины и вляпалась в грандиозный скандал, а Лёша совершил серьезный служебный проступок. Новые Плавни находятся на грани затопления из-за аномальных ливней, горожане по привычке надеются, что их проблемы решит кто-то «сверху», но обстоятельства складываются так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И от того, смогут ли Марина и Алексей выплыть из собственных передряг, зависит не только их будущее, но и спасение всего города.

Компанию исполнителям главных ролей составят Валерия Ходос, Александр Крыжановский, Дмитрий Чернов, Сергей Дзялик и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Гуцу и художник-постановщик Алёна Остапенко, а за музыку — композитор Владлен Пупков.
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Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления фотографии
Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления фотографии
Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления фотографии
Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления фотографии
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