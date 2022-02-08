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Режиссер Дарья Жук работает над четвертым российским проектом Netflix

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022

Четвертым российским проектом Netflix стал криминальный триллер Дарьи Жук и Станислава Либина «Зато», сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Режиссер Дарья Жук работает над четвертым российским проектом Netflix
фото: пресс-служба стримингового сервиса Netflix

По словам сценариста Михаила Шприца, «сериал "Зато" родился несколько лет назад в разговоре с моим соавтором Ильёй Шеином. Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».

События триллера развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью. В сериале снимаются Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и Екатерина Агеева. Продюсерами выступают Ирина Смирнова и Александр Кушаев. «Зато» выйдет на Netflix по всему миру.


«Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал "Зато" был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актеры возвращаются на малый экран в новом амплуа», — рассказала режиссер Дарья Жук.

Ранее Netflix объявил о работе над многосерийной драмой «Анна К», психологической драмой с Александром Петровым и жизнеутверждающей историей «Ничего особенного».
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№ 1
Юрген Юрген (Москва)   8.02.2022 - 12:53
Хрусталь - правдивое кино о 90-х, Юра Борисов в роли любителя жестких вещества - это почти Клаус Кински. Дарья - одни из немногих надежд нашего кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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