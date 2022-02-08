Режиссер Дарья Жук работает над четвертым российским проектом Netflix

По словам сценариста Михаила Шприца, «сериал "Зато" родился несколько лет назад в разговоре с моим соавтором Ильёй Шеином. Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».
«Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал "Зато" был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актеры возвращаются на малый экран в новом амплуа», — рассказала режиссер Дарья Жук.
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