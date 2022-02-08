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Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега»

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022
На «России» 14 февраля в 21:20 стартует многосерийная остросюжетная драма Сергея Комарова «Холодные берега. Возвращение». В главных ролях – Екатерина Вилкова, Кирилл Сафонов, Галина Польских и Пётр Рыков, а компанию им составили Александр Яцко, Дарья Повереннова, Артём Мельничук, Никита Абдулов, Никита Богатов, Сослан Фидаров, Альбина Сирченко, Елена Манакова, Анжелика Печка, Максим Карушев, Иван Сергеев и Екатерина Шевко, уточняет пресс-служба телеканала.

Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«В первом сезоне "Холодных берегов" наша история была закончена, но сериал так понравился зрителю, что появилась мысль продолжить историю. Мы со сценаристами старались сделать это так, чтобы второй сезон стал не менее интересным и насыщенным по событиям, чтобы так же не отпускал зрителей до самого конца. Самое главное, что с нами была главная героиня Алина Новинская в исполнении прекрасной Екатерины Вилковой», — говорит режиссер Сергей Комаров.

Читать рецензию «Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно

По сюжету, после дела Душителя – маньяка, державшего в страхе весь Озерск, – Алина Новинская (Вилкова) решает уйти из Следственного комитета. Получив диплом психолога, она устраивается в НИИ, где изучает поведение преступников. Новинская сталкивается с очередным серийным убийцей, которого нет в её научной картотеке. Он подражает самым известным маньякам прошлого и вовлекает Новинскую в свою зловещую игру. Под угрозой оказываются жизни не только людей из окружения Алины, но и ее семья и даже хрупкий брак с Марком (Сафонов). Чтобы защитить близких, героиня возвращается в Следственный комитет в качестве консультанта в помощь подполковнику Игорю Тарасову (Рыков). Но найти общий язык коллегам будет непросто: у каждого свой метод и свое отношение к делу. Подбираясь к преступнику шаг за шагом, Новинская узнает страшную правду о его личности.



По словам Екатерины Вилковой, ее «героиня Алина Новинская умеет мыслить стратегически, отключать эмоции, выстраивать логическую цепочку и собирать пазл из очень разрозненных элементов на первый взгляд. Во втором сезоне она пытается вернуться в ритм привычный для большинства людей жизни, но, увы, отголоски прошлого не позволяют ей сделать это».
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Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега» фотографии
Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега» фотографии
Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега» фотографии
Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега» фотографии
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