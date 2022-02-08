Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернулись на «Холодные берега»

«В первом сезоне "Холодных берегов" наша история была закончена, но сериал так понравился зрителю, что появилась мысль продолжить историю. Мы со сценаристами старались сделать это так, чтобы второй сезон стал не менее интересным и насыщенным по событиям, чтобы так же не отпускал зрителей до самого конца. Самое главное, что с нами была главная героиня Алина Новинская в исполнении прекрасной Екатерины Вилковой», — говорит режиссер Сергей Комаров.
По сюжету, после дела Душителя – маньяка, державшего в страхе весь Озерск, – Алина Новинская (Вилкова) решает уйти из Следственного комитета. Получив диплом психолога, она устраивается в НИИ, где изучает поведение преступников. Новинская сталкивается с очередным серийным убийцей, которого нет в её научной картотеке. Он подражает самым известным маньякам прошлого и вовлекает Новинскую в свою зловещую игру. Под угрозой оказываются жизни не только людей из окружения Алины, но и ее семья и даже хрупкий брак с Марком (Сафонов). Чтобы защитить близких, героиня возвращается в Следственный комитет в качестве консультанта в помощь подполковнику Игорю Тарасову (Рыков). Но найти общий язык коллегам будет непросто: у каждого свой метод и свое отношение к делу. Подбираясь к преступнику шаг за шагом, Новинская узнает страшную правду о его личности.
По словам Екатерины Вилковой, ее «героиня Алина Новинская умеет мыслить стратегически, отключать эмоции, выстраивать логическую цепочку и собирать пазл из очень разрозненных элементов на первый взгляд. Во втором сезоне она пытается вернуться в ритм привычный для большинства людей жизни, но, увы, отголоски прошлого не позволяют ей сделать это».
обсуждение >>