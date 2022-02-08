«Власть пса», «Дюна» и «Вестсайдская история» претендуют на «Оскар»

Объявлены номинанты на 94-ю премию Американской киноакадемии «
Оскар
». На награду в категории «Лучший фильм» претендуют десять картин — «
Власть пса
», «
Дюна
», «
Белфаст
», «
Coda: ребенок глухих родителей
», «
Король Ричард
», «
Сядь за руль моей машины
», «
Аллея кошмаров
», «
Не смотрите наверх
», «
Лакричная пицца
» и «
Вестсайдская история
». Ведущими мероприятия выступили
Лесли Джордан
и
Трейси Эллис Росс
. 94-я церемония вручения пройдет 27 марта.
фото: кадр из фильма «Дюна»
Наибольшее количество номинаций — 12 — у «Власти пса», у «Дюны» — десять. По семь у лент «Вестсайдская история» и «Белфаст». А «Король Ричард» представлен в шести категориях. Картины «
Разжимая кулаки
» и «
Купе номер шесть
» не попали в окончательный список номинантов, зато «
БоксБалет
»
Антона Дьякова
поборется за звание лучшего короткометражного мультфильма.
«Лучшим мультфильмом» могут объявить анимационные картины «
Энканто
», «
Лука
», «
Беги
», «
Митчеллы против машин
» и «
Райя и последний дракон
». На звание лучшего иностранного фильма претендуют «Сядь за руль моей машины», «Беги», бутанский «Лунана: Як в классной комнате», «
Рука Бога
» и «
Худший человек на свете
». Среди режиссеров отмечены
Кеннет Брана
(«Белфаст»),
Джейн Кэмпион
(«Власть пса»),
Рюсукэ Хамагути
(«Сядь за руль моей машины»),
Пол Томас Андерсон
(«Лакричная пицца») и
Стивен Спилберг
(«Вестсайдская история»).
VIDEO
Награды за лучшие роли могут получить
Хавьер Бардем
(«
Быть Рикардо
»),
Бенедикт Камбербэтч
(«Власть пса»),
Уилл Смит
(«Король Ричард»),
Дензел Вашингтон
(«
Трагедия Макбета
»),
Эндрю Гарфилд
(«Тик-так, бум!»),
Кристен Стюарт
(«
Спенсер
»),
Джессика Честейн
(«
Глаза Тэмми Фэй
»),
Оливия Колман
(«Незнакомая дочь»),
Николь Кидман
(«Быть Рикардо») и
Пенелопа Крус
(«
Параллельные матери
»). Лучшими актрисами второго плана могут признать
Джесси Бакли
(«
Незнакомая дочь
»),
Ариану ДеБозе
(«Вестсайдская история»),
Джуди Денч
(«Белфаст»),
Кирстен Данст
(«Власть пса») и
Аунджаню Эллис
(«Король Ричард»), а актеров —
Киарана Хайндза
(«Белфаст»),
Троя Коцура
(«Coda: ребенок глухих родителей»),
Дж. К. Симмонса
(«Быть Рикардо»), а также
Джесси Племонса
и
Коди Смита-Макфи
, сыгравших во «Власти пса».
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
«Власть пса»
«Белфаст»
«Coda: ребенок глухих родителей»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Король Ричард»
«Дюна»
«Лакричная пицца»
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
Лучший режиссёр
Кеннетт Брана («Белфаст»)
Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Лучшая актриса
Николь Кидман («Быть Рикардо»)
Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший актер
Уилл Смит («Король Ричард»)
Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучший оригинальный сценарий
«Белфаст»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«Худший человек на свете»
Лучший адаптированный сценарий
«Coda: ребенок глухих родителей»
«Власть пса»
«Дюна»
«Незнакомая дочь»
«Сядь за руль моей машины»
Лучший иностранный фильм
«Рука Бога»
«Сядь за руль моей машины»
«Беги»
«Лунана: Як в классной комнате»
«Худший человек на свете»
Лучший мультфильм
«Энканто»
«Беги»
«Митчеллы против машин»
«Лука»
«Райя и последний дракон»
Лучший оператор
«Власть пса»
«Трагедия Макбета»
«Аллея кошмаров»
«Дюна»
«Вестсайдская история»
Лучшая песня
Be Alive («Король Ричард»)
Dos Oruguitas («Энканто»)
Down To Joy («Белфаст»)
No Time To Die («
Не время умирать
»)
Somehow You Do («Четыре хороших дня»)
Лучшая музыка
«Власть пса»
«Дюна»
«Не смотрите наверх»
«Параллельные матери»
«Энканто»
Лучший монтаж
«Дюна»
«Не смотрите наверх»
«Король Ричард»
«Тик-так, бум!»
«Власть пса»
Лучший актер второго плана
Киаран Хайндз («Белфаст»)
Трой Коцур («Coda: ребенок глухих родителей»)
Джесси Племонс («Власть пса»)
Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Дж. К. Симмонс («Быть Рикардо»)
Лучшая актриса второго плана
Ариана ДеБозе («Вестсайдская история»)
Джуди Денч («Белфаст»)
Аунджаню Эллис («Король Ричард»)
Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
Кирстен Данст («Власть пса»)
Лучшая работа художника-постановщика
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
«Власть пса»
«Дюна»
«Трагедия Макбета»
Лучший звук
«Белфаст»
«Дюна»
«Не время умирать»
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
Лучшие костюмы
«
Круэлла
»
«
Сирано
»
«Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
Лучшие грим и прически
«
Дом Gucci
»
«Дюна»
«Круэлла»
«
Поездка в Америку 2
»
«Глаза Тэмми Фэй»
Лучшие визуальные эффекты
«
Главный герой
»
«Дюна»
«Не время умирать»
«
Шан-Чи и легенда десяти колец
»
«
Человек-паук: Нет пути домой
»
Лучший документальный фильм
«Аттика»
«Вознесение»
«Беги»
«Лето соула»
«Текст в огне»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Слышимый»
«Отведи меня домой»
«Королева баскетбола»
«Три песни для Беназир»
«Когда мы были хулиганами»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Ала Качуу — Бери и беги»
«Платье»
«Долгое прощание»
«В моих мыслях»
«Держитесь, пожалуйста»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Бестия»
«БоксБалет»
«Дела искусства»
«Робин»
«Стеклоочиститель»
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