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Виктору Проскурину исполнилось бы 70 лет

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022
Сегодня, 8 февраля, исполнилось бы 70 лет заслуженного артисту России, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Виктору Проскурину.

Виктору Проскурину исполнилось бы 70 лет
фото: кадр из фильма «Большая перемена»

Виктор Алексеевич родился 8 февраля 1952 года в Атбасар Акмолинской области Казахской ССР. После школы дважды поступал в театральное училище им. Щукина, которое успешно окончил в 1973-м. Тогда же получил предложение от Марка Захарова прийти в «Ленком». Там служил до 1988-го, сыграв в таких спектаклях, как «Тиль Уленшпигель», «Парень из нашего города», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия». Затем перешел в Театр имени Ермоловой, который покинул в 2012-м. Также артист сотрудничал с театром «Арт-Хаус» и выходил на сцену Московского Дома Музыки с моноспектаклем «Жизнь – удача в лабиринтах».

В кино дебютировал в возрасте 14 лет в ленте «Орлята Чапая». Широкую известность ему принесли роли Гены Ляпишева в «Большой перемене», купца Василия Вожеватова в «Жестоком романсе» и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме «Выйти замуж за капитана». В его фильмографии также стоит отметить актерские работы в картинах «Пиковая дама», «Военно-полевой роман», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить...», «Последняя осень» и «Афганский излом». Среди последних работ Проскурина – «Лесник», «А зори здесь тихие...», «Легенда о Коловрате», «Фантом», «Чёрное море», «Триптих» и ««Хор»». Всего на счету мастера более 130 ролей, включая озвучание.

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Лауреат Ордена Петра Великого I степени, Золотого ордена «Служение искусству» и ордена «За вклад в культуру» скончался в возрасте 68 лет 30 июня 2020-го.
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№ 1
Юрген Юрген (Москва)   8.02.2022 - 12:57
Большая перемена - это его визитная карточка читать далее>>
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