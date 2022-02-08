Виктору Проскурину исполнилось бы 70 лет

Сегодня, 8 февраля, исполнилось бы 70 лет заслуженного артисту России, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Виктору Проскурину.
фото: кадр из фильма «Большая перемена»
Виктор Алексеевич родился 8 февраля 1952 года в Атбасар Акмолинской области Казахской ССР. После школы дважды поступал в театральное училище им. Щукина, которое успешно окончил в 1973-м. Тогда же получил предложение от Марка Захарова прийти в «Ленком». Там служил до 1988-го, сыграв в таких спектаклях, как «Тиль Уленшпигель», «Парень из нашего города», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия». Затем перешел в Театр имени Ермоловой, который покинул в 2012-м. Также артист сотрудничал с театром «Арт-Хаус» и выходил на сцену Московского Дома Музыки с моноспектаклем «Жизнь – удача в лабиринтах».
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