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Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два»

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022

В сети появился трейлер второго сезона комедийного сериала «Два» о приключениях двух сантехников. Режиссёрами выступили Сергей Наумов и Стас Светлов.


События второго сезона продолжаются ровно там, где оказались герои в конце первого сезона шоу — в логове бандита Мамона и его банды, где персонажам угрожают и обещают сохранить жизнь лишь в том случае, если за нее будет выплачена приличная сумма в несколько миллионов рублей.

Заключив сделку с бандитами, Леха и Жека возвращаются на привычную колею поиска способов быстро сорвать куш. Разве что теперь им некуда отступать — под угрозой находятся не только они сами, но и их семьи. Еще и время поджимает, ведь Мамон дал весьма скромный срок для сбора денег — одну неделю. За семь дней Леха и Жека должны выплатить обещанную сумму криминальным авторитетам, наладить семейные отношения и выйти сухими из воды.

Главные роли в сериале сыграли Евгений Кулик, Алексей Кривеня, Юлия Гришаева, Роман Маякин и Ирина Соболева.

Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два»

«Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь, — рассказал Евгений Кулик. — Второй сезон проекта «Два» — история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать всё и вся!».

«Во втором сезоне мой герой станет сильнее, — поделился Алексей Кривеня. — Начнется новый виток дружеских отношений. У героев появятся проблемы, из которых они должны будут выбраться. Это не просто попадание в глупые ситуации, а попытка решить трудную жизненную ситуацию».

Премьера второго сезона «Два» состоится 9 февраля в онлайн-кинотеатре KION. Проект будет доступен для просмотра в формате киносторис: его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION как полнометражный фильм, либо как сериал из десяти 10-минутных эпизодов.
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Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два» фотографии
Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два» фотографии
Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два» фотографии
Сантехники Евгений Кулик и Алексей Кривеня пытаются заработать 5 миллионов в трейлере второго сезона сериала «Два» фотографии
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