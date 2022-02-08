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Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022

Стартовали съемки 10-серийного приключенческого детектива Андрея Щербинина «Одесса» производства «Киностудии КИТ» по заказу телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

События сериала развернутся в Одессе 20-х прошлого столетия. Двое приятелей, Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов), проверяют новую реальность на прочность и делят все на двоих: и победы, и поражения, и любовь. Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей, очень разнятся. Владимир становится артистом, а Василий – милиционером. Их ждет многое – и хорошее, и плохое: золото Нестора Махно, заря «Одесской киностудии», съемки фильма «Красные дьяволята», громкие ограбления, бандитские разборки и страстные романы.

По словам режиссера Андрея Щербинина, данный «проект многоплановый и многоуровневый. Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. "Бумбараш", "Зелёный фургон", "Красные дьяволята" – прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искрометным юмором, в то же время не только развлекавшие зрителя, но и чему-то его учившие. Наша "Одесса" – низкий поклон советским режиссерам, операторам, постановщикам и каскадерам. Все, кто был приглашен в съемочную группу, понимали, что это не просто очередная "галочка" в портфолио, а вызов, который мы бросаем в первую очередь самим себе».

Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Одессу 20-х кинематографисты планируют снимать в Евпатории, Крыму, Алупке и Ярославле. Компанию исполнителям главных ролей составят Ольга Винниченко, Алексей Барабаш, Нана Муштакова, Филипп Горенштейн, Евгений Харитонов, Дмитрий Поднозов, Дмитрий Блохин, Андрей Кайков, Дмитрий Исаев, Владимир Зайцев, Денис Старков, Алексей Шевченков, Дмитрий Сутырин и Александр Лымарев. Генеральными продюсерами выступают Тимур Вайнштейн, Вадим Островский и Андрей Терешок, а креативным продюсером — Сергей Жигунов.

Съемочная группа потратила шесть месяцев на подготовку. Специалисты искали знаковые предметы эпохи: костюмы и предметы интерьера, автомобили, повозки, баркасы, пулеметы, ретро-паровозы и даже броневик. В кадре зритель увидит разнообразное оружие. Это не только привычные всем по советским фильмам наганы, но и маузеры, и люгеры, и автоматы Томпсона, и пистолеты «Смит и Вессон». И это не просто красивый ход, а историческая правда: в 20-е годы доблестные одесские чекисты перехватили контрабандный груз и все ЧК вооружилось до зубов.

Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Несмотря на то, что Антон Хабаров прекрасно владеет стрелковым оружием, специально для съемок в «Одессе» он прошел переподготовку и обучился приемам македонской стрельбы – владению пистолетным боем с двух рук. По словам актера, его «герой – белый офицер контрразведки, который оказался не нужен своей стране. Он умный, хитрый и независимый мужчина. Волк в овечьей шкуре. Про таких людей говорят, что они себе на уме. Играть "острые" характеры всегда интересно. Работа идет полным ходом! Мне нравится, как все складывается, у нас прекрасный актерский ансамбль, талантливые режиссер и оператор».

Кроме того, Антон и Егор перед съемками прошли основы джигитовки и обучение трюкам на лошадях. В особо опасных моментах актеров будут подменять каскадеры, но в целом оба артиста находятся в отличной физической форме и многое будут делать самостоятельно.

Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Исполнителей главных ролей нашли буквально в последний момент, когда остальной состав был уже сформирован. Молодые актеры, которые пробовались на роли Владимира и Василия, иногда прямо на пробах понимали, что не справятся с поставленной задачей, и уходили.

«Кастинг был долгим и мучительным. Наши герои – люди, прошедшие войну, у них своя правда и своя философия. Мы, кажется, пол-России пересмотрели на пробах, однако герои так и не находились. Я как режиссер был в полном отчаянии. Но, когда в комнату зашел Егор, я сразу понял – Василия мы нашли. И ровно то же самое было с Антоном», — вспоминает Андрей Щербинин.

Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Съемки «Одессы» продлятся до середины весны. Сейчас группа работает в Ярославле, а апрельские крымские сцены оставит на сладкое, чтобы добавить картинке сочности и, конечно, романтики. Ведь закадычных друзей ждет противостояние не только моральное, но и эмоциональное – они окажутся втянутыми в любовный… четырёхугольник, выпутаться из которого по силам не каждому.
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БумбарашЗелёный фургонКрасные дьяволятаОдесса

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Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности фотографии
Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности фотографии
Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности фотографии
Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности фотографии
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