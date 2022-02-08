Антон Хабаров и Егор Долгополов переселились в «Одессу» вековой давности

Стартовали съемки 10-серийного приключенческого детектива Андрея Щербинина «Одесса» производства «Киностудии КИТ» по заказу телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба студии.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
События сериала развернутся в Одессе 20-х прошлого столетия. Двое приятелей, Владимир (Антон Хабаров) и Василий (Егор Долгополов), проверяют новую реальность на прочность и делят все на двоих: и победы, и поражения, и любовь. Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей, очень разнятся. Владимир становится артистом, а Василий – милиционером. Их ждет многое – и хорошее, и плохое: золото Нестора Махно, заря «Одесской киностудии», съемки фильма «Красные дьяволята», громкие ограбления, бандитские разборки и страстные романы.
По словам режиссера Андрея Щербинина, данный «проект многоплановый и многоуровневый. Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость объявить себя продолжателями традиций советского кинематографа, по которому сами очень соскучились. "Бумбараш", "Зелёный фургон", "Красные дьяволята" – прекрасные фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искрометным юмором, в то же время не только развлекавшие зрителя, но и чему-то его учившие. Наша "Одесса" – низкий поклон советским режиссерам, операторам, постановщикам и каскадерам. Все, кто был приглашен в съемочную группу, понимали, что это не просто очередная "галочка" в портфолио, а вызов, который мы бросаем в первую очередь самим себе».
Съемочная группа потратила шесть месяцев на подготовку. Специалисты искали знаковые предметы эпохи: костюмы и предметы интерьера, автомобили, повозки, баркасы, пулеметы, ретро-паровозы и даже броневик. В кадре зритель увидит разнообразное оружие. Это не только привычные всем по советским фильмам наганы, но и маузеры, и люгеры, и автоматы Томпсона, и пистолеты «Смит и Вессон». И это не просто красивый ход, а историческая правда: в 20-е годы доблестные одесские чекисты перехватили контрабандный груз и все ЧК вооружилось до зубов.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Несмотря на то, что Антон Хабаров прекрасно владеет стрелковым оружием, специально для съемок в «Одессе» он прошел переподготовку и обучился приемам македонской стрельбы – владению пистолетным боем с двух рук. По словам актера, его «герой – белый офицер контрразведки, который оказался не нужен своей стране. Он умный, хитрый и независимый мужчина. Волк в овечьей шкуре. Про таких людей говорят, что они себе на уме. Играть "острые" характеры всегда интересно. Работа идет полным ходом! Мне нравится, как все складывается, у нас прекрасный актерский ансамбль, талантливые режиссер и оператор».
Кроме того, Антон и Егор перед съемками прошли основы джигитовки и обучение трюкам на лошадях. В особо опасных моментах актеров будут подменять каскадеры, но в целом оба артиста находятся в отличной физической форме и многое будут делать самостоятельно.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Исполнителей главных ролей нашли буквально в последний момент, когда остальной состав был уже сформирован. Молодые актеры, которые пробовались на роли Владимира и Василия, иногда прямо на пробах понимали, что не справятся с поставленной задачей, и уходили.
«Кастинг был долгим и мучительным. Наши герои – люди, прошедшие войну, у них своя правда и своя философия. Мы, кажется, пол-России пересмотрели на пробах, однако герои так и не находились. Я как режиссер был в полном отчаянии. Но, когда в комнату зашел Егор, я сразу понял – Василия мы нашли. И ровно то же самое было с Антоном», — вспоминает Андрей Щербинин.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Съемки «Одессы» продлятся до середины весны. Сейчас группа работает в Ярославле, а апрельские крымские сцены оставит на сладкое, чтобы добавить картинке сочности и, конечно, романтики. Ведь закадычных друзей ждет противостояние не только моральное, но и эмоциональное – они окажутся втянутыми в любовный… четырёхугольник, выпутаться из которого по силам не каждому.
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