Игорь Костолевский стал «Серебряным волком»

По словам режиссера Евгения Звездакова, «Серебряный волк» представляет собой «редкий для современного кино жанр — шпионский триллер. Как правило, "шпионское кино" соотносится чаще с советским временем, но мы рискнули выстроить детективную историю в сегодняшнем дне. В сериале будет одна главная тема, которая будет держать интригу до самого конца, а параллельно будут развиваться ситуативные расследования. Проводить их будут два абсолютно противоположных друг другу человека: опытный разведчик в отставке, с оперативным псевдонимом "Серебряный волк", его играет Игорь Костолевский, и молодой сотрудник ФСБ, чей образ воплотил Павел Попов. Их взаимодействие — одна из основных фишек сюжета, по сути, это изначально конфликт "аналогового" и "цифрового" сознаний, которые в итоге приходят к общему знаменателю и прекрасному взаимодействию».
В эпицентре событий окажутся 70-летний полковник в отставке Александр Волков (Костолевский), преподающий в Академии ФСБ, и действующий оперативник, 27-летний капитан ФСБ Игорь Каморин (Попов). Последний — фанат электронных гаджетов, а Волков не знает, как пользоваться WhatsApp, и до сих пор пользуется кнопочным телефоном. Каморин верит в прогресс и считает, что «ламповые мозги» Волкова устарели еще в прошлом веке, Волков же уверен, что «клиповое мышление» Каморина не годится даже для разгадывания кроссвордов. Однако в тандеме этим двоим предстоит совершить невозможное: соединить старую школу и современные технологии. А случилось это из-за того, что Волкова назначили консультантом Каморина.
фото: пресс-служба Первого канала
«Всегда поражает, когда работаешь с опытными актерами старого поколения, насколько они дисциплинированы, насколько внимательно они слушают режиссера и отсутствие у них "звездной болезни". В итоге эти факторы положительно сказываются на общем результате, на самом кино. Конечно, это мое восхищение Игорем Костолевским. Павла Попова я не знал до этих съемок, хотя он прекраснейший актер театра имени Вахтангова. Его роль вроде бы проста по описанию, но на деле там есть важнейший нюанс, который он идеально воплотил: его герой должен был быть отталкивающим, конфликтным, эдаким мажором, которому все легко дается, но при этом он должен был и очаровывать. Ну и Маша Андреева, которую я знал еще со своих съемок "МосГаза", и которую изначально видел в прописанном образе в "Серебряном волке", привычно прекрасно справилась со своей ролью», — говорит режиссер.
Герои абсолютно разные, но им придется работать вместе. В каждой серии они распутывают сложнейшие дела, в том числе обезвреживают международных преступников. Волков и Каморин проходят путь от взаимной антипатии до дружбы и уважения. Постепенно «Серебряный волк» понимает, что современные технологии так же важны, как и традиционные методы.
фото: пресс-служба Первого канала
«Меня искренне удивила физическая форма Игоря Матвеевича, которому сейчас 73 года. В сценарии изначально было прописано, что его персонаж каждое утро делает разминку/зарядку. И когда мы стали готовиться к первой съемке подобной сцены, то сам Костолевский предложил снять, по сути, эпизод из его реальной жизни. Оказывается, он регулярно занимается недалеко от "Лужников": ездит на велосипеде, тягает штангу, на "ты" с гантелями и эспандерами и бегает. В итоге мы реально запечатлели его обычную тренировку на свежем воздухе, это полностью совпало с отношением к спорту и собственному телу его персонажа из фильма», — поделился Звездаков впечатлениями от работы с Костолевским.
Съемки проходили в Москве на протяжении трех осенних месяцев. По сюжету действие будет происходить и в Америке, но антураж заокеанских объектов тоже был найден в российской столице. «Самый главный и наиболее интересный объект — это ультрасовременная база, где работает капитан Каморин, в которой мы собрали все возможные современные технологии (камеры слежения, управление дронами и другие). Декорацию базы мы отстроили на "Красном Октябре", где проводили съемки», — вспоминает режиссер.
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