«БоксБалет» Антона Дьякова получил номинацию на «Оскар»

Российский «БоксБалет
» Антона Дьякова
номинирован на 94-й «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм». Об этом стало известно
на церемонии объявления номинаций на премию Американской киноакадемии.
Контраст между грубым внешним и неочевидным чувственным внутренним, противопоставление формы содержанию, сила воздействия одного на другое и вообще возможность такового влияния: все эти вопросы, безусловно отсылающие нас к одной из важнейших философских проблем — «быть и казаться», являются ключевыми в понимании этой истории.
Лента получила приз за лучший анимационный фильм на кинофестивале «Короче» и удостоена звания лучшей короткометражки по версии VII Национальной анимационной премии «Икар».
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