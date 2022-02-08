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«БоксБалет» Антона Дьякова получил номинацию на «Оскар»

8 февраля
2022 год

Новости кино >>
8 февраля 2022

Российский «БоксБалет» Антона Дьякова номинирован на 94-й «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм». Об этом стало известно на церемонии объявления номинаций на премию Американской киноакадемии.

«БоксБалет» Антона Дьякова получил номинацию на «Оскар»

Контраст между грубым внешним и неочевидным чувственным внутренним, противопоставление формы содержанию, сила воздействия одного на другое и вообще возможность такового влияния: все эти вопросы, безусловно отсылающие нас к одной из важнейших философских проблем — «быть и казаться», являются ключевыми в понимании этой истории.

Лента получила приз за лучший анимационный фильм на кинофестивале «Короче» и удостоена звания лучшей короткометражки по версии VII Национальной анимационной премии «Икар».
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№ 1
хелп-ми   8.02.2022 - 17:38
обалдеть, как так? Фильм номинирован на ОСКАР! А мы даже никогда не слышали о нем, ни новостей почти не было - почему так? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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