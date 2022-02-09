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Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022
Студия MappaДорохэдоро», «Зомбиленд Сага», «Человек-бензопила» и звезда буквально каждого нашего дайджеста «Магическая битва 0. Фильм») вовсю делится подробностями об еще одном грядущем релизе — аниме-адаптации манги Джорджи Асакуры «Танцуй, танцуй, танцор».



Юноша по имени Дзюнпэй Мурао в детстве был одержим балетом, но в средней школе оставил это занятие после гибели отца, решив найти увлечение помужественнее. Сейчас он осваивает премудрости джиткундо, однако сценическое искусство вновь появляется в жизни Дзюнпэя: мать его новой одноклассницы Мияко Годай держит собственную балетную студию. Видя, что Мурао неравнодушен к танцам, Мияко приглашает его заниматься вместе с ней.

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За проект отвечает Мунэхиса СакайВан-Пис: Жестокий мир», «Красавица-воин Сейлор Мун»), а сценарием занимается Ёсими НаритаУгроза для парня №1», «Мой сэмпай раздражает!»). Голосом Дзюнпэя станет Даики Ямасита, озвучивший Наото в «Не издевайся, Нагаторо», Су Иуру в «Хоримии» и игромана Хироси Юки из «Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность».

Премьера — уже в апреле, когда намечается давка потенциальных хитов.
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обсуждение >>
№ 1
fanat_serialov   9.02.2022 - 08:48
мне кажется, что эти идеи все уже воплощали в фильмах. вообще аниме часто дублирует какие-то идеи из фильмов и не очень понимаю зачем читать далее>>
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ДорохэдороЗомбиленд СагаКрасавица-воин Сейлор МунМагическая битва 0. ФильмМой сэмпай раздражает!Не издевайся надо мной, НагатороХоримияЧеловек-бензопила

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Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa фотографии
Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa фотографии
Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa фотографии
Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa фотографии
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