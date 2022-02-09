Танцуй, пока молодой: маскулинность и балет в трейлере нового аниме студии Mappa

Студия Mappa
(«Дорохэдоро
», «Зомбиленд Сага
», «Человек-бензопила
» и звезда буквально каждого нашего дайджеста
«Магическая битва 0. Фильм
») вовсю делится подробностями об еще одном грядущем релизе — аниме-адаптации манги Джорджи Асакуры
«Танцуй, танцуй, танцор
».
Юноша по имени Дзюнпэй Мурао в детстве был одержим балетом, но в средней школе оставил это занятие после гибели отца, решив найти увлечение помужественнее. Сейчас он осваивает премудрости джиткундо, однако сценическое искусство вновь появляется в жизни Дзюнпэя: мать его новой одноклассницы Мияко Годай держит собственную балетную студию. Видя, что Мурао неравнодушен к танцам, Мияко приглашает его заниматься вместе с ней.
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Сомнения — враг мечты: в чем феномен «Сейлор Мун»
За проект отвечает Мунэхиса Сакай
(«Ван-Пис: Жестокий мир
», «Красавица-воин Сейлор Мун
»), а сценарием занимается Ёсими Нарита
(«Угроза для парня №1
», «Мой сэмпай раздражает!
»). Голосом Дзюнпэя станет Даики Ямасита
, озвучивший Наото в «Не издевайся, Нагаторо
», Су Иуру в «Хоримии
» и игромана Хироси Юки из «Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность
».
Премьера — уже в апреле, когда намечается
давка потенциальных хитов.
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