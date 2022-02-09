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Тина Канделаки заняла кресло исполняющей обязанности директора ТНТ

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022

Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ вместо покинувшего пост Романа Петренко, однако он остался в «Газпром-Медиа Холдинге» в качестве советника генерального директора. Об этом сообщается на сайте холдинга.


«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах», — прокомментировала своё назначение Канделаки.

Известная телеведущая была назначена заместителем генерального директора «Газпром-Медиа» в сентябре 2021 года. Она также является управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». В ее обязанности входят развитие субхолдинга ГПМ Матч и курирование деятельности развлекательных телеканалов, включая ТНТ, ТВ-3 и «Пятницу!». В зоне ответственности Канделаки также числится развитие информационного агентства «Матч».


По словам генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, «перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи – как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко остается для "Газпром-Медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре "Газпром-Медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом».

Роман Петренко пришел на ТНТ в 2002-м. В октябре 2018-го стал одним из управляющих директоров «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» и директором телеканала ТНТ, в разное время занимал должности генерального директора канала и председателя Совета директоров. Согласно источникам РБК, Петренко не понравилось фактическое сокращение его полномочий. Раньше он отвечал за финансовую политику канала и косвенно за деятельность онлайн-кинотеатра Premier, но в последние месяцы его роль в управлении сильно сократилась.


В декабре 2021-го стало известно, что ТНТ покидает Александр Дулерайн, работавший на канале с 2002-го в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009-го – генерального продюсера. С января 2022-го пост генерального продюсера занял Аркадий Водахов, ранее работавший его заместителем.
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№ 1
хелп-ми   9.02.2022 - 13:48
ну-ну, после того, как под ее руководством Матч стал чуть ли не самым убыточным из всех каналов большой десятки, страшно за ТНТ читать далее>>
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