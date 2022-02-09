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Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022
В понедельник, 7 февраля, не стало выдающегося мастера спецэффектов, продюсера, режиссера и сценариста Дугласа Трамбалла. Ему было 79 лет. Печальную новость сообщила его дочь Эми Трамбалл на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом», — говорится в ее сообщении.


Дуглас Хант Трамбалл родился 8 апреля 1942 года в Лос-Анджелесе. Прославился в качестве создателя спецэффектов для картин «2001 год: Космическая одиссея», «Близкие контакты третьего вида», «Звёздный путь» и «Бегущий по лезвию». Поставил 13 фильмов, включая «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм» и «Назад в будущее: Путешествие».

Трижды был номинирован на «Оскар». Обладатель 16 престижных наград, включая две почетные премии Американской киноакадемии, приз фестиваля в Локарно и две статуэтки Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла фотографии
Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла фотографии
Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла фотографии
Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла фотографии
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