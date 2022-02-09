По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал

фото: кадр из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом»

«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х

Читать «Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х