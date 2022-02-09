По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал

Знаменитая повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» получит новую экранизацию. Это будет еще один проект в линейке IVI Originals, уточняет пресс-служба кинокомпании Team Films, приступившей к работе над сериалом совместно с онлайн-кинотеатром IVI.
фото: кадр из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом»
Продюсерами адаптации выступят глава кинокомпании Team Films Тимур Джафаров, генеральный директор IVI Олег Туманов, директор IVI Originals Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов. Создатели обещают масштабный международный проект в жанре социальной фантастики с несколькими сюжетными линиями, звездным кастингом и амбициозным воплощением. На данный момент ведутся активные переговоры об участии в экранизации ведущих российских режиссеров, актеров и операторов. В качестве места съемки рассматриваются локации России, Хорватии и Черногории.
«С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких "Трудно быть богом". Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевленная команда, у которой сбываются мечты», — прокомментировал Тимур Джафаров.
По сюжету в недалеком будущем историк Антон прибывает с Земли на планету Арканар вместе со своими коллегами-учеными. На условиях невмешательства в течение здешней жизни они изучают местное общество, переживающее земное средневековье. Здесь они — боги-наблюдатели. Но события развиваются непредсказуемо, и Антон, действующий под именем дворянина Руматы Эсторского, оказывается втянут в круговорот дворцовых интриг. Теперь в опасности он сам, его возлюбленная, товарищи и целая планета.
По словам Вадима Соколовского, «"Трудно быть богом" — экранизация легендарной книги 1963 года, которая впервые выйдет в формате сериала и будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня. "Трудно быть богом" войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра. Мне кажется, это отличная новость для поклонников творчества братьев Стругацких и просто любителей хорошей фантастики».
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