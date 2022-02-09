Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022

Знаменитая повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» получит новую экранизацию. Это будет еще один проект в линейке IVI Originals, уточняет пресс-служба кинокомпании Team Films, приступившей к работе над сериалом совместно с онлайн-кинотеатром IVI.

По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал
фото: кадр из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом»

Продюсерами адаптации выступят глава кинокомпании Team Films Тимур Джафаров, генеральный директор IVI Олег Туманов, директор IVI Originals Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов. Создатели обещают масштабный международный проект в жанре социальной фантастики с несколькими сюжетными линиями, звездным кастингом и амбициозным воплощением. На данный момент ведутся активные переговоры об участии в экранизации ведущих российских режиссеров, актеров и операторов. В качестве места съемки рассматриваются локации России, Хорватии и Черногории.

«С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких "Трудно быть богом". Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевленная команда, у которой сбываются мечты», — прокомментировал Тимур Джафаров.

Читать «Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х

По сюжету в недалеком будущем историк Антон прибывает с Земли на планету Арканар вместе со своими коллегами-учеными. На условиях невмешательства в течение здешней жизни они изучают местное общество, переживающее земное средневековье. Здесь они — боги-наблюдатели. Но события развиваются непредсказуемо, и Антон, действующий под именем дворянина Руматы Эсторского, оказывается втянут в круговорот дворцовых интриг. Теперь в опасности он сам, его возлюбленная, товарищи и целая планета.

По словам Вадима Соколовского, «"Трудно быть богом" — экранизация легендарной книги 1963 года, которая впервые выйдет в формате сериала и будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня. "Трудно быть богом" войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра. Мне кажется, это отличная новость для поклонников творчества братьев Стругацких и просто любителей хорошей фантастики».

Читать рецензию «Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

На счету повести две киноадаптации. Первую снял в 1989-м немец Петер Флайшманн, а вторая — за авторством Алексея Германа — вышла в 2013-м.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
хелп-ми   9.02.2022 - 13:49
Ну вот если честно, не знаю, зачем браться за фильм, если Герман отлично снял картину по книге и не так давно - всего 9 лет прошло, еще все воспоминания свежие читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике» получит экранизацию
Компания «Марс Медиа» экранизирует «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких
Мэттью Гуд устроил «Пикник на обочине»
Фелиша Террелл устроит «Пикник на обочине»
«Пикник на обочине» пополнился сталкерами
«Пикник на обочине» по-американски
«Трудно быть богом» стал лучшим фильмом года по мнению The Telegraph
«Понедельник начинается в субботу» станет полнометражным фильмом
персоны
Василий БалашовИлья БурецАлексей ГерманТимур ДжафаровАндрей ЗолотаревВадим СоколовскийАркадий СтругацкийБорис СтругацкийОлег Туманов (II)
фильмы
Трудно быть богомТрудно быть Богом

фотографии >>
По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал фотографии
«Трудно быть богом» (2013)
«Трудно быть богом» (1989)
«Трудно быть богом» (1989)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Арнольд Сысуев
7 февраля ушёл из жизни актёр Арнольд Сысуев.
Эрлена Осипович
6 февраля ушла из жизни актриса Эрлена Осипович.
Виктор Бутурлин
5 февраля ушёл из жизни режиссёр Виктор Бутурлин.
Валентин Крылов
5 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Крылов.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Кэтрин Грэйсон
Майкл Би Джордан
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Пламенное сердце
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2022
Битлз: Get Back — Концерт на крыше
музыкальный фильм
США, Новая Зеландия, Великобритания, 2022
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram