Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского»

В Москве стартовали съемки десятого сезона сериала «Склифосовский
» производства кинокомпании «Русское», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В новых сериях к хирургу Олегу Брагину в исполнении Максима Аверина
и его коллегам присоединится новый персонаж, которого воплотит Дмитрий Ульянов
. К своим ролям также вернулись Мария Куликова
, Елена Яковлева
, Мария Порошина
, Нина Усатова
, Константин Юшкевич
, Андрей Ильин
, Александр Сирин
, Владимир Жеребцов
, Анна Якунина
, Игорь Бочкин
, Мария Рыщенкова
, Владимир Довжик
и Екатерина Травова
. Режиссерское кресло вновь заняла Юлия Краснова
. За сценарий отвечает Екатерина Тирдатова
, а за визуальную составляющую — оператор Александр Горулёв
и художник-постановщик Антонина Маврина
.
Подробности сюжета пока держатся в тайне. Премьера состоится в эфире «России».
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