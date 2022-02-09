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Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского»

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022

В Москве стартовали съемки десятого сезона сериала «Склифосовский» производства кинокомпании «Русское», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В новых сериях к хирургу Олегу Брагину в исполнении Максима Аверина и его коллегам присоединится новый персонаж, которого воплотит Дмитрий Ульянов. К своим ролям также вернулись Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик и Екатерина Травова. Режиссерское кресло вновь заняла Юлия Краснова. За сценарий отвечает Екатерина Тирдатова, а за визуальную составляющую — оператор Александр Горулёв и художник-постановщик Антонина Маврина.

Подробности сюжета пока держатся в тайне. Премьера состоится в эфире «России».
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№ 1
хелп-ми   9.02.2022 - 13:50
забавно, что именно с медицинскими сериалами всегда такая долгоиграющая история имеет смысл и не бросается в глаза - все-таки новые случаи и те же персонажи, это приятно читать далее>>
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Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского» фотографии
Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского» фотографии
Дмитрий Ульянов снимается в десятом сезоне «Склифосовского» фотографии
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