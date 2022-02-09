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Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных

9 февраля
2022 год

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9 февраля 2022

На НТВ 14 февраля в 20.00 состоится премьера отечественной адаптации французского сериала Ouro — 16-серийного остросюжетного детектива Александра Касаткина «Золото» с Евгением Дятловым и Ильёй Антоненко в главных ролях. Компанию им составили Екатерина Волкова, Ольга Мукукенова, Бесо Гатаев, Алексей Шевченков, Анастасия Матвеева, Анастасия Цой, Фархад Махмудов, Анастасия Светлова, Константин Снегов и Нелли Цай, уточняет пресс-служба телеканала.

Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету 21-летний студент геофака МГУ Гоша Ожегов (Антоненко) из-за ряда обстоятельств вынужден уйти из университета. Чтобы закончить университет и получить диплом, ему нужно пройти стажировку геологоразведчиком в крупной компании «Алай золото», проводящей геологоразведку в глухом и малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша отправляется в крошечный посёлок Коломаха, где встречает местного авторитета Антона (Дятлов). Он – хоть и незаконная, но единственная реальная власть в этих местах.

По словам Ильи Антоненко, «Гоша Ожегов – обычный парень, студент, который попадает в некий круговорот событий, из которого выбраться хорошим человеком уже невозможно. Мой персонаж трансформируется весь сериал, как гусеница в бабочку, но в какую-то ужасную. Я думаю, что золото может свести с ума любого человека».

Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Неожиданно Гоша становится свидетелем того, как помощник Антона Руслан (Гатаев) убивает его наставника. Самому Гоше чудом удаётся спастись, и теперь лишь он один знает координаты очень перспективного золотоносного участка. Из-за гибели штатного геолога «Алай золото» прекращает свою деятельность на этом участке, и Гошина стажировка становится невозможной. Теперь ему нужно выбирать – уехать обратно в Москву и навсегда забыть о дипломе геолога или остаться в Сибири, придумав иной проект, который устроит ректорат университета. Но для этого ему нужно наладить отношения с Антоном.

«У нас была большая экспедиция. Все так запомнилось — красота. Но и достаточно сложно было, потому что были экстремальные моменты: мы тонули на лодке в ледяной воде, ходили по грудь в горных реках и многое другое. У нас там даже медведь был, но он правда был добродушный», – рассказал Евгений Дятлов.
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Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных фотографии
Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных фотографии
Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных фотографии
Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных фотографии
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