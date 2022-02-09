Евгений Дятлов и Илья Антоненко найдут «Золото» в День всех влюбленных

По сюжету 21-летний студент геофака МГУ Гоша Ожегов (Антоненко) из-за ряда обстоятельств вынужден уйти из университета. Чтобы закончить университет и получить диплом, ему нужно пройти стажировку геологоразведчиком в крупной компании «Алай золото», проводящей геологоразведку в глухом и малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша отправляется в крошечный посёлок Коломаха, где встречает местного авторитета Антона (Дятлов). Он – хоть и незаконная, но единственная реальная власть в этих местах.
По словам Ильи Антоненко, «Гоша Ожегов – обычный парень, студент, который попадает в некий круговорот событий, из которого выбраться хорошим человеком уже невозможно. Мой персонаж трансформируется весь сериал, как гусеница в бабочку, но в какую-то ужасную. Я думаю, что золото может свести с ума любого человека».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Неожиданно Гоша становится свидетелем того, как помощник Антона Руслан (Гатаев) убивает его наставника. Самому Гоше чудом удаётся спастись, и теперь лишь он один знает координаты очень перспективного золотоносного участка. Из-за гибели штатного геолога «Алай золото» прекращает свою деятельность на этом участке, и Гошина стажировка становится невозможной. Теперь ему нужно выбирать – уехать обратно в Москву и навсегда забыть о дипломе геолога или остаться в Сибири, придумав иной проект, который устроит ректорат университета. Но для этого ему нужно наладить отношения с Антоном.
«У нас была большая экспедиция. Все так запомнилось — красота. Но и достаточно сложно было, потому что были экстремальные моменты: мы тонули на лодке в ледяной воде, ходили по грудь в горных реках и многое другое. У нас там даже медведь был, но он правда был добродушный», – рассказал Евгений Дятлов.
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