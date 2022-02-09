Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок драмы «Камон Камон
» режиссёра Майка Миллза
(«Женщины XX века
»). В нём герой Хоакина Феникса
отвечает на вопросы своего племянника.
Журналист Джонни и его сестра Вив провели целый год не зная, что сказать друг другу, но невольно мирятся, когда Вив просит брата побыть с ее девятилетним сыном Джесси. Журналист спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Так Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга среди множества голосов — от карнавального гомона Нового Орлеана до тихого шепота Гудзона.
Главные роли в картине сыграли Хоакин Феникс, Вуди Норман
, Скут Макнэйри
, Гэби Хоффманн
, Джабуки Янг-Уайт
, Элейн Каган
, Молли Вебстер
и Дебора Странг
.
В российский прокат «Камон Камон
» выйдет 17 февраля.
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