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Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон»

9 февраля
2022 год

Новости кино >>
9 февраля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок драмы «Камон Камон» режиссёра Майка МиллзаЖенщины XX века»). В нём герой Хоакина Феникса отвечает на вопросы своего племянника.


Журналист Джонни и его сестра Вив провели целый год не зная, что сказать друг другу, но невольно мирятся, когда Вив просит брата побыть с ее девятилетним сыном Джесси. Журналист спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Так Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга среди множества голосов — от карнавального гомона Нового Орлеана до тихого шепота Гудзона.

Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон»

Главные роли в картине сыграли Хоакин Феникс, Вуди Норман, Скут Макнэйри, Гэби Хоффманн, Джабуки Янг-Уайт, Элейн Каган, Молли Вебстер и Дебора Странг.

В российский прокат «Камон Камон» выйдет 17 февраля.
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Камон Камон

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Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон» фотографии
Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон» фотографии
Хоакин Феникс даёт интервью племяннику в эксклюзивном фрагменте фильма «Камон Камон» фотографии
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