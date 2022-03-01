Netflix отказался транслировать российские каналы

анонс

Кинокомпании Warner Bros., Disney и Sony отменили все релизы в России

Премьеры «Бэтмена» не будет

В прокате с 5 марта

Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь»

28 февраля

«Сказка для старых» и «Камешки» стали победителями международных конкурсов на фестивале «Дух огня»

Смотр подвел итоги сразу за два года