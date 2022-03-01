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Netflix отказался транслировать российские каналы

1 марта
2022 год

Новости кино >>
1 марта 2022

Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы, к чему с 1 марта его обязывало российское законодательство. «Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — цитирует представителей платформы Variety.

Netflix отказался от трансляции российских каналов

В декабре 2021 года Netflix стал единственным на данный момент международным стримингом, внесенным Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, владельцы которых должны соблюдать законодательство России в сфере средств массовой информации. Согласно ему в сетку платформы должны были попасть 20 новостных, спортивных и развлекательных российских телеканалов, среди которых НТВ, «Спас», Первый канал и другие.

В настоящее время Netflix продолжает предлагать свои услуги российским зрителям, однако у некоторых пользователей уже возникли проблемы с оплатой подписки из-за попадания ряда российских банков в санкционные списки.
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