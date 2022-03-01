Юлия Хлынина, Александр Балуев и Агриппина Стеклова отправляются в Петровскую эпоху

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1 марта Netflix отказался транслировать российские каналы К этому с 1 марта его обязывало российское законодательство

1 марта Премьеры «Бэтмена» не будет Кинокомпании Warner Bros., Disney и Sony отменили все релизы в России

28 февраля Виржини Эфира и Ромен Дюрис обсуждают небылицы в эксклюзивном открывке фильма «Эта безумная любовь» В прокате с 5 марта