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Юлия Хлынина, Александр Балуев и Агриппина Стеклова отправляются в Петровскую эпоху

1 марта
2022 год

Новости кино >>
1 марта 2022
Премьера многосерийной историко-приключенческой картины Дмитрия Иосифова «Елизавета» о юности дочери Петра I состоится 9 марта на телеканале «Россия». Главную роль исполняет Юлия Хлынина, компанию ей составляют Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков и Ангелина Поплавская, сообщает пресс-служба телеканала.

«Елизавета»
фото: Телеканал «Россия»

Действие картины развернется в 1725 году. Император Петр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление страной любимой младшей дочери – шестнадцатилетней Елизавете. Но юная цесаревна мечтает совсем о другом. Она отчаянно влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради власти. Завещание она воспринимает как проклятие. Влиятельные придворные Андрей Остерман (Алексей Агранович) и князь Александр Меншиков (Виктор Раков) становятся ее личными врагами. А родная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) внезапно превращается в злую мачеху и видит в дочери исключительно соперницу в борьбе за трон. Против своей воли Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Судьба ведет ее путем испытаний, но рядом остаются верные пажи, друзья ее юности.

«Елизавета»
фото: Телеканал «Россия»

Фильм основан на не подтвержденной наукой версии, но исторические детали, персонажи, факты и даты воссозданы с высокой точностью. «Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Вольная фантазия на тему: возможно ли то, что происходит в нашей картине? Да! Мы сделали жанровое, авантюрное кино, и главным для нас было показать живых людей на крутых поворотах истории, любовь, страсть и подлинные чувства, участников драмы, которая волновала и будет волновать зрителя», – рассказывает о фильме режиссер Дмитрий Иосифов.

Перед съемками команда проекта подробно изучила реалии XVIII века, а источниками вдохновения стали исторический роман Алексея Толстого «Петр Первый», комедия Петра Гнедича «Ассамблея» и сценарий Олега Осетинского к фильму «Михайло Ломоносов». В воссоздании образов исторических персонажей художники не использовали пластический грим, но стремились к сходству героев с их изображениями на известных портретах. Костюмы шили индивидуально, вручную расшивая их камнями, бисером, блестками и кружевом. Более 500 платьев привезли из Испании и Италии.

«Елизавета»
фото: Телеканал «Россия»

Съемки проходили в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Островки петровской эпохи нашли в Ораниенбауме, где дворец и парк сохранились практически в первозданном виде, в музеях-усадьбах Кусково и Царицыно, на берегу Финского залива и в городе Дзержинский. Исторические интерьеры снимали в здании дворца Юсуповых-Волковых, в особняках Кельха и Половцова, а также в заброшенном дворце купцов Брусницыных на Васильевском острове.
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