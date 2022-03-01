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Равшана Куркова и Сергей Новосад поработают в псковской школе

1 марта
2022 год

Новости кино >>
1 марта 2022
В Пскове завершились зимние съемки полнометражного фильма Ольги Акатьевой «Я читаю». Главные роли в картине исполняют Сергей Новосад и Равшана Куркова, сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн», отвечающей за производство.

«Я читаю»
фото: «Окапи продакшн»

Фильм посвящен проблемам людей с дислексией. Его герой, выпускник педагогического института Саша Макаров, возвращается в родной город и начинает работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии он с трудом читает даже фамилии в классном журнале.

«Это история про принятие себя. О том, что ни в коем случае не стоит зацикливаться на проблемах, потому что все они — в голове. И если они не решаются — нужно себя принимать таким, какой ты есть, и ни в коем случае не бояться. Наш фильм доказывает, что все возможно», — рассказывает о проекте актер Сергей Новосад.

«Я читаю»
фото: «Окапи продакшн»

Кроме него и Равшаны Курковой в съемках принимают участие Денис Синявский, Анастасия Талызина, Милана Бру, Александр Югов, Мария Преснякова, Артем Бочаров и другие артисты. Это уже третья после фильма «Соври мне правду» и сериала «Предпоследняя инстанция» совместная работа Ольги Акатьевой с оператором Антоном Зенковичем и композитором Сергеем Лураном. В 2020 году она стала победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения на тему популяризации профессии учителя.

Съемки продолжатся летом в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве. Прокат фильма запланирован на 2023 год.
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персоны
Ольга АкатьеваМилана БруАнтон ЗенковичРавшана КурковаСергей ЛуранСергей НовосадМария ПресняковаДенис СинявскийАнастасия ТалызинаАлександр Югов
фильмы
Предпоследняя инстанцияСоври мне правдуЯ читаю

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«Я читаю»
«Я читаю»
«Я читаю»
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