Равшана Куркова и Сергей Новосад поработают в псковской школе

Фильм посвящен проблемам людей с дислексией. Его герой, выпускник педагогического института Саша Макаров, возвращается в родной город и начинает работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии он с трудом читает даже фамилии в классном журнале.
«Это история про принятие себя. О том, что ни в коем случае не стоит зацикливаться на проблемах, потому что все они — в голове. И если они не решаются — нужно себя принимать таким, какой ты есть, и ни в коем случае не бояться. Наш фильм доказывает, что все возможно», — рассказывает о проекте актер Сергей Новосад.
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