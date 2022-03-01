Netflix остановил работу над российскими проектами

Стриминговый сервис Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.
фото: Netflix
К настоящему моменту видеосервис работал с отечественными продюсерами над четырьмя проектами: вольной экранизацией романа Толстого «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, безымянным сериалом Эдуарда Оганесяна с Александром Петровым, проектом «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальным триллером «Зато» Дарьи Жук. Партнерами стриминга по производству выступали кинокомпании «Русское», «Друг Друга», 1-2-3 Production, «Водород» и «Манки Стайл».
Также сегодня стало известно, что сервис отказался транслировать российские федеральные каналы, к чему его обязывало российское законодательство.
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