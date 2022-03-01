Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Netflix остановил работу над российскими проектами

1 марта
2022 год

Новости кино >>
1 марта 2022
Стриминговый сервис Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

Netflix остановил работу над российскими проектами
фото: Netflix

К настоящему моменту видеосервис работал с отечественными продюсерами над четырьмя проектами: вольной экранизацией романа Толстого «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, безымянным сериалом Эдуарда Оганесяна с Александром Петровым, проектом «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальным триллером «Зато» Дарьи Жук. Партнерами стриминга по производству выступали кинокомпании «Русское», «Друг Друга», 1-2-3 Production, «Водород» и «Манки Стайл».

Также сегодня стало известно, что сервис отказался транслировать российские федеральные каналы, к чему его обязывало российское законодательство.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Netflix отказался транслировать российские каналы
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы февраля, которые уберегли нашу психику
«Острые козырьки»: Почему сага о бандитах-романтиках так полюбилась зрителям
Любовь, смерть и роботы: главные новости аниме за неделю
Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock
Безумный дом: 5 свежих историй про жизнь с искусственным интеллектом
Режиссер Дарья Жук работает над четвертым российским проектом Netflix
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»
Спасибо, посмотрю: что мы смотрели в январе, чтобы удачно начать год
Кайл Аллен станет «Властелином Вселенной»
Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года
Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов
«Позолоченный век»: Свет в большом городе
Netflix выпустит сиквел детектива «Достать ножи» в конце 2022 года
Акции Netflix рухнули на 20% после отчета об итогах года
Джоди Фостер снимется в байопике американской пловчихи Дайаны Ньяд
Марк Руффало и Хью Лори станут братьями в мини-сериале о Второй мировой войне
Сериал «Эмили в Париже» продлен на третий и четвертый сезоны
Бонусная жизнь: Netflix сделает из «Скотта Пилигрима» аниме
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Юра БорисовДарья ЖукЭдуард ОганесянАлександр Петров (IV)Светлана Ходченкова
фильмы
Анна КЗАТО

анонс

Скорбим

Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Фёдор Шмаков
Хавьер Бардем
Гарри Белафонте
Ина Бенита
Клод Жансак
Леонард Манн
Дэвид Нивен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram