Netflix остановил работу над российскими проектами

анонс

Остаются только маски и усиленная дезинфекция

Картина Ольги Акатьевой «Я читаю» расскажет о проблемах людей с дислексией

Равшана Куркова и Сергей Новосад поработают в псковской школе

Юлия Хлынина, Александр Балуев и Агриппина Стеклова отправляются в Петровскую эпоху

1 марта

Netflix отказался транслировать российские каналы

К этому с 1 марта его обязывало российское законодательство