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Ольга Будина возвращается к роли земского доктора

10 марта
2022 год

Новости кино >>
10 марта 2022
В Москве начались съемки сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» с Ольгой Будиной в главной роли. Также в нем сыграют Андрей Чернышов, Илья Любимов, Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Ирина Купченко, Татьяна Васильева и Нина Усатова, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», который в скором времени покажет картину.

Ольга Будина возвращается к роли земского доктора
фото: Телеканал «Россия»

Проект продолжит рассказ о хирурге Ольге Самойловой, которая после трагической гибели мужа перебралась в провинцию и стала врачом в местной больнице. В новых сериях доктор продолжит спасать людские жизни, воспитывать детей и разбираться в своих чувствах. Неожиданно выяснятся новые подробности несчастного случая, в котором погиб ее муж. Окажется, что ДТП было инсценировано, а на самом деле его убили и преступники до сих пор на свободе. Расследование этого дела принесет Ольге множество опасных испытаний, поставив под угрозу всю ее семью.

Режиссером выступает Анатолий Артамонов, поставивший сериалы «Испанец», «Тот, кто рядом» и «Дело судьи Карелиной».
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Ольга Будина возвращается к роли земского доктора
Ольга Будина возвращается к роли земского доктора
Ольга Будина возвращается к роли земского доктора
Ольга Будина возвращается к роли земского доктора
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