Ольга Будина возвращается к роли земского доктора

Проект продолжит рассказ о хирурге Ольге Самойловой, которая после трагической гибели мужа перебралась в провинцию и стала врачом в местной больнице. В новых сериях доктор продолжит спасать людские жизни, воспитывать детей и разбираться в своих чувствах. Неожиданно выяснятся новые подробности несчастного случая, в котором погиб ее муж. Окажется, что ДТП было инсценировано, а на самом деле его убили и преступники до сих пор на свободе. Расследование этого дела принесет Ольге множество опасных испытаний, поставив под угрозу всю ее семью.
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