«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ

анонс

Также в сериале снимутся Андрей Чернышов и Илья Любимов

Анкеты для участия принимаются до 15 марта

9 марта

В Москве состоится ночной марафон сериала «Год культуры»

Все серии первого сезона покажут в ночь с 12 на 13 марта в кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ