«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ

фото: фото со съемок сериала «Предпоследняя инстанция»
Проект расскажет о специальном департаменте, который занимается распределением душ между раем и адом. В центре сюжета бизнесмен Максим, который внезапно умирает, отравившись ресторанными устрицами, и рядовая служащая Управления Валентина, в чьи задачи входит определить его в ад. Но за определенную взятку женщина готова предоставить ему доступ к райским просторам. Бизнесмен соглашается и уже встает в райскую очередь, как вдруг выясняется, что за Валентиной следили. Сделку аннулировали, предложив новый вариант. Теперь участникам преступной схемы предстоит вместе распределять неучтенные души, на каждую из которых отведено всего лишь 24 часа.
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