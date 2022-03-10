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«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ

10 марта
2022 год

Новости кино >>
10 марта 2022

Телевизионная премьера комедийного сериала «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой состоится 14 марта на телеканале ТНТ, сообщает его пресс-служба.

«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ
фото: фото со съемок сериала «Предпоследняя инстанция»

Проект расскажет о специальном департаменте, который занимается распределением душ между раем и адом. В центре сюжета бизнесмен Максим, который внезапно умирает, отравившись ресторанными устрицами, и рядовая служащая Управления Валентина, в чьи задачи входит определить его в ад. Но за определенную взятку женщина готова предоставить ему доступ к райским просторам. Бизнесмен соглашается и уже встает в райскую очередь, как вдруг выясняется, что за Валентиной следили. Сделку аннулировали, предложив новый вариант. Теперь участникам преступной схемы предстоит вместе распределять неучтенные души, на каждую из которых отведено всего лишь 24 часа.

Читать рецензию «Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

Кроме Прилучного и Розановой в проекте сыграли Николай Фоменко, Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Яна Кошкина, Вячеслав Манучаров, Павел Комаров и другие артисты. Сценарий написал автор сериалов «Счастливы вместе» и «Трудные подростки» Иван Новиков, за постановку отвечала режиссер Ольга Акатьева.

Премьера сериала состоялась 1 января в онлайн-кинотеатре Okko, где он занял лидирующую позицию по количеству просмотров в 2022 году. К настоящему моменту его посмотрели уже около семи миллионов раз.
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«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ
«Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ
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