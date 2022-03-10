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«Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest

10 марта
2022 год

Новости кино >>
10 марта 2022

Картина Алексея Германа-младшего «Дело» с Мерабом Нинидзе в главной роли была удостоена Специального приза жюри Белградского кинофестиваля Fest, который в 50-й раз проходил в столице Сербии с 25 февраля по 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании Metrafilms, занимавшейся производством ленты.

«Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest
фото: кадр из фильма «Дело», 2021

Также фильм отметили премией Human Spirit Award на международном кинофестивале в индийском городе Пуне. Эта награда ежегодно присуждается лентам, отстаивающим гуманистические и демократические ценности независимо от расы, вероисповедания, пола и сексуальной ориентации.

Героем фильма «Дело», который режиссер поставил между съемками проекта «Воздух», стал преподаватель провинциального ВУЗа Давид Гурамович. Заподозрив мэра города в краже крупной суммы, он подает заявление в полицию, но в итоге сам становится фигурантом дела о растрате и попадает под домашний арест. Все кругом уговаривают его пойти на попятную, но литературовед ведет отчаянную борьбу за свои идеалы и справедливость. Мировая премьера ленты состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2021 года.
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«Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest
«Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest
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