Анна Михалкова заставляет заключённых петь детскую песню в эксклюзивном отрывке сериала «Исправление и наказание»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент сериала «Исправление и наказание
» режиссёра Анны Пармас
(«Давай разведёмся
»).
Сюжет разворачивается в окрестностях маленького уральского городка, где работает Алёна Неверова — единственный на свете человек, который считает, что из любого взрослого негодяя можно сделать нормального человека. Она верит, что в детстве им просто рассказали не те сказки, спели не те песни, научили плохому. Но с помощью своего собственного «метода шока» она сможет лишить своих «перевоспитуемых» возможности пользоваться привычным отрицательным опытом, а взамен расскажет им правильные сказки, споет хорошие песни, привьёт положительные навыки и, таким образом, воспитает в них доброе отношение к людям.
Неожиданно к ней нагрянули родственники по отцу, олигарху, погибшему нелепой смертью. Все деньги отца выведены на заграничный счёт, и родственники уверены, что ключ от него хранится у Неверовой. Простодушная героиня ничего не знает про деньги, но новоявленная родня ей не верит и в попытке достучаться до правды сжигает её дом. Трюк не просто не срабатывает — за него мажоры получают срок, отбывать который им предстоит в этой самой колонии.
Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова
, Тимофей Трибунцев
, Наталья Бардо
, Борис Каморзин
, Ольга Виниченко
и другие.
«Исправление и наказание
» стартует 14 марта на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier.
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