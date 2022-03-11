Анна Михалкова заставляет заключённых петь детскую песню в эксклюзивном отрывке сериала «Исправление и наказание»

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10 марта «Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest Кроме того, ленту отметили премией Human Spirit Award в Пуне

10 марта Премьера комедии «Здравствуйте, вам пора» с Михаилом Тарабукиным состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER Также в проекте сыграли Елизавета Моряк, Роман Курцын и Владимир Сычев

10 марта «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой выйдет на ТНТ Премьера состоится 14 марта