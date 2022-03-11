Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»

анонс

Точные даты пока неизвестны

ММКФ перенесен на вторую половину 2022 года

Документальная лента DWW1 расскажет о цифровой стороне конфликта

Тимур Бекмамбетов работает над фильмом о «спецоперации»

11 марта

В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»

Картина расскажет о легендарном матче, прошедшем в Ленинграде 31 мая 1942 года