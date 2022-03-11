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Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»

11 марта
2022 год

Новости кино >>
11 марта 2022

Линейку «Сказочных мелодрам» от телеканала «Dомашний» пополнят еще пять романтических историй. Премьера первой из них – «Сашка» с Лянкой Грыу и Артемом Карасевым – состоится 14 марта, сообщает пресс-служба канала.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»
фото: Телеканал «Dомашний»

В центре сюжета окажется семейная пара Милены и Стаса. Стас – хирург, Милена – учительница. Они счастливы в браке, и единственное, чего им не хватает, это ребенок. А где-то в параллельном мире живет 12-летняя сирота Сашка. Жизнь в интернате ее тяготит и она периодически убегает к цыганам, которые заменили ей семью. Однажды эти два мира столкнутся. Окажется, что Сашка – внебрачный ребенок Стаса.

Также в фильме снялись Ева Шевченко-Головко, Александр Печерица, Полина Василина, Олеся Островская, Игорь Крикунов, Евгений Бондарский, Антонина Макарчук и другие актеры. Режиссером выступил Сергей Крутин, поставивший «Зеленый фургон».

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»
фото: Телеканал «Dомашний»

На следующий день, 15 марта, зрителям представят остросюжетную мелодраму Николая Михайлова «Когда умрет любовь» с Татьяной Ратниковой, Владимиром Гориславцем и Артуром Логаем. Фильм расскажет историю Тани, которая вернется с мужем в родной город и неожиданно встретит бывшего возлюбленного. И эта встреча полностью перевернет ее жизнь.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»
фото: Телеканал «Dомашний»

16 марта череду премьер продолжит лента «Хочу тебе верить» с Анной Арефьевой и Артемом Карасевым. Это история девушки Саши, которая с детства была убеждена, что мужчинам нельзя верить, и лишний раз в этом убедилась на примере собственного неудачного брака. Теперь Саша в одиночестве воспитывает сына и помогает обманутым женам вывести неверных мужей на чистую воду. То же она делает и для новой клиентки Алены, которая благодаря услугам Саши получает развод и значительную средств мужа. Однако вскоре выясняется, что мужчину подставили ради наживы, и Саша берется восстанавливать справедливость.

Также в фильме снялись Ксения Непотребная, Мария Бортник, Андрей Фролов, Марина Гайзидорская и Руслан Корнеков.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»
фото: Телеканал «Dомашний»

В четверг 17 марта зрителям представят мелодраму «Формула счастья». Она расскажет о водовороте событий, в который попадет после загадочной смерти успешного менеджера Дениса Демидова его жена Инна. Девушке придется не только вести собственное расследование, доказывать свою невиновность, но и бороться за дочь.

Главные роли в фильме исполнили Зоряна Марченко и Влад Никитюк, участие приняли Евгений Олейник, Игорь Салимонов, Елена Светлицкая, Марк Дробот, Сергей Писаренко, Богдан Буйлук, Ольга Радчук, Диана Дикая, Дмитрий Оскин, Владислав Писаренко и другие артисты.

Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»
фото: Телеканал «Dомашний»

Завершит неделю премьер фильм Петра Смирнова «Присяжная» с Юлией Галкиной, Дмитрием Лавровым и Сергеем Мухиным. Его героиней станет Елена Меглицкая, которой выпало исполнить в свой гражданский долг в суде в качестве присяжного по громкому уголовному делу о заказных убийствах. В обвиняемом она узнала своего давнего возлюбленного и, поддавшись старым чувствам, отдала свой голос в его пользу, но впоследствии поняла, что ошиблась. Теперь девушке предстоит вывести преступника на чистую воду.
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