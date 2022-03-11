Новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем» откроет лента «Сашка»

Линейку «Сказочных мелодрам» от телеканала «Dомашний» пополнят еще пять романтических историй. Премьера первой из них – «Сашка» с Лянкой Грыу и Артемом Карасевым – состоится 14 марта, сообщает пресс-служба канала.
фото: Телеканал «Dомашний»
В центре сюжета окажется семейная пара Милены и Стаса. Стас – хирург, Милена – учительница. Они счастливы в браке, и единственное, чего им не хватает, это ребенок. А где-то в параллельном мире живет 12-летняя сирота Сашка. Жизнь в интернате ее тяготит и она периодически убегает к цыганам, которые заменили ей семью. Однажды эти два мира столкнутся. Окажется, что Сашка – внебрачный ребенок Стаса.
16 марта череду премьер продолжит лента «Хочу тебе верить» с Анной Арефьевой и Артемом Карасевым. Это история девушки Саши, которая с детства была убеждена, что мужчинам нельзя верить, и лишний раз в этом убедилась на примере собственного неудачного брака. Теперь Саша в одиночестве воспитывает сына и помогает обманутым женам вывести неверных мужей на чистую воду. То же она делает и для новой клиентки Алены, которая благодаря услугам Саши получает развод и значительную средств мужа. Однако вскоре выясняется, что мужчину подставили ради наживы, и Саша берется восстанавливать справедливость.
В четверг 17 марта зрителям представят мелодраму «Формула счастья». Она расскажет о водовороте событий, в который попадет после загадочной смерти успешного менеджера Дениса Демидова его жена Инна. Девушке придется не только вести собственное расследование, доказывать свою невиновность, но и бороться за дочь.
Завершит неделю премьер фильм Петра Смирнова «Присяжная» с Юлией Галкиной, Дмитрием Лавровым и Сергеем Мухиным. Его героиней станет Елена Меглицкая, которой выпало исполнить в свой гражданский долг в суде в качестве присяжного по громкому уголовному делу о заказных убийствах. В обвиняемом она узнала своего давнего возлюбленного и, поддавшись старым чувствам, отдала свой голос в его пользу, но впоследствии поняла, что ошиблась. Теперь девушке предстоит вывести преступника на чистую воду.
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