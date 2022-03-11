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В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»

11 марта
2022 год

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11 марта 2022

В Санкт-Петербурге на «Ленфильме» начались съемки фильма «Блокадный футбол». Режиссером выступает ученик Игоря Масленникова Вагенак Балаян, сообщает пресс-служба киностудии.

В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»
фото: Киностудия «Ленфильм»

В основу сюжета легли исторические события — футбольный матч, состоявшийся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года между сборной Н-ского завода и командой «Динамо». Спортсмены тогда были истощены длительной осадой, в перерыве даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут подняться, но довели игру до конца, продемонстрировав стране и миру стойкость и мужество ленинградцев. Матч стал городской легендой, десять лет назад на стадионе «Динамо» был открыт памятник, посвященный его участникам.

Помимо задекорированных под военное время помещений «Ленфильма» съемки пройдут на улицах города, в Комитете по физической культуре и спорту, в музее электрического транспорта и на футбольном поле.
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№ 1
Маховецкий   11.03.2022 - 13:48
Судя по картинкам кепки ребятам на головы приклеили? Что они их не снимают в поменениях? Чувствуется, снимут какую-то ерунду. читать далее>>
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В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»
В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»
В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»
В Петербурге начались съемки фильма «Блокадный футбол»
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