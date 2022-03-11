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Тимур Бекмамбетов работает над фильмом о «спецоперации»

11 марта
2022 год

Новости кино >>
11 марта 2022

Режиссер, продюсер и создатель жанра скринлайф Тимур Бекмамбетов работает над документальным проектом DWW1, анализирующим цифровой аспект российской «спецоперации», пишет Deadline.

Тимур Бекмамбетов работает над фильмом о «спецоперации»
фото: Getty Images

Режиссер и его команда собирают свидетельства того, как цифровое пространство отражает события конфликта и само становится полем боевых действий, распространяя ложные пропагандистские материалы. Отчасти фильм будет походить на дебютную ленту Бекмамбетова «Пешаварский вальс», действие которой разворачивалось в Афганистане. С его слов, эти компании имеют много общего, главным образов в том, как «официальные лица вводят общественность в заблуждение».

Также режиссер прокомментировал реакцию на текущие события международного киносообщества, когда российские фильмы были запрещены к показу рядом кинофестивалей. Ее Бекмамбетов назвал эмоциональной, искренней и разумной. «Мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь. Это колоссальное бедствие», — цитирует режиссера издание.
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№ 1
Berkoshka (Днепр)   11.03.2022 - 16:30
Если проект документальный, тогда милости просим в Мариуполь. Или Харьков. Или Киев. Или много куда еще. читать далее>>
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