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ММКФ перенесен на вторую половину 2022 года

11 марта
2022 год

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11 марта 2022
Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 21 по 28 апреля, перенесен на вторую половину 2022 года. Об этом сообщается на сайте смотра.

ММКФ перенесен на вторую половину года
фото: РИА Новости

«К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры ММКФ с просьбой перенести его сроки. У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы, а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале. Понимая их озабоченность извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года», — говорится в заявлении.

Точные даты объявят позже.
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