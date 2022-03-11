Ушел из жизни сценарист Рустам Ибрагимбеков

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку в профессорской семье. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, затем учился в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. Позднее изучал драматургию кино, окончил сначала Высшие сценарные курсы, затем Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.
Также Ибрагимбеков занимался литературной деятельностью и является автором 15 пьес, которые были поставлены в десятках театров по всему миру. Среди них «Женщина за зеленой дверью» и «Прикосновение». Имел звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, был лауреатом государственных премий.
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