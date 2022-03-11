Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ушел из жизни сценарист Рустам Ибрагимбеков

11 марта
2022 год

Новости кино >>
11 марта 2022

В Москве в возрасте 83 лет после продолжительной болезни скончался писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков, написавший сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», сообщает ТАСС со ссылкой на дочь сценариста.

Ушел из жизни сценарист Рустам Ибрагимбеков
фото: РИА Новости

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку в профессорской семье. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, затем учился в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. Позднее изучал драматургию кино, окончил сначала Высшие сценарные курсы, затем Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

Дебютировал со сценарием к фильму Эльдара Кулиева «В одном южном городе», снятому на киностудии «Азербайджанфильм». В том же году в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к картине «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, после чего получил известность и признание. В общей сложности на его счету более 40 сценариев к фильмам и сериалам, среди которых «Восток-Запад» Режиса Варнье и «Храни меня, мой талисман» и «Филер» Романа Балаяна.

Также Ибрагимбеков занимался литературной деятельностью и является автором 15 пьес, которые были поставлены в десятках театров по всему миру. Среди них «Женщина за зеленой дверью» и «Прикосновение». Имел звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, был лауреатом государственных премий.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Retrovert (Новосибирск)   11.03.2022 - 20:36
Глыба читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   11.03.2022 - 19:56
Глыба читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Роман БалаянРежис ВарньеВалентин ЕжовРустам ИбрагимбековЭльдар КулиевНикита МихалковВладимир Мотыль
фильмы
Белое солнце пустыниВ одном южном городеВосток-ЗападСибирский цирюльникъУтомлённые солнцемФилёрХрани меня, мой талисман

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Рустам Ибрагимбеков
11 марта ушёл из жизни режиссёр, сценарист Рустам Ибрагимбеков.

День рождения >>

Олег Абалян
Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Дмитрий Тихонов (II)
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Тора Бёрч
Джон Бэрроумэн
Хосе Луис Лопес Васкес
Антон Ельчин
Доминик Санда
Йоахим Фуксбергер
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Три цвета: Красный
детектив, драма, мелодрама
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2020
Проклятие: Дом с прислугой
драма, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2020
Наёмник
боевик, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram