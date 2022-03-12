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Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

12 марта
2022 год

Новости кино >>
12 марта 2022
Crunchyroll уходит из России, «Евангелион» щеголяет очередной наградой, а «Магическая битва 0. Фильм» движется на Запад. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Где вы были 2000 лет назад: рекап 25 эпизода финала «Атаки титанов»

Аниме-сервисы Crunchyroll и Wakanim приостановили работу в России вследствие сбоя в оплате и поддержке.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Обе площадки принадлежат компании Sony, уже ранее прекратившей поставку товаров и обслуживание сервисов в стране. Согласно информации на официальных сайтах стримингов, мобильные приложения какое-то время будут работать. Crunchyroll и Wakanim обещали вернуться в Россию, когда «для этого появится возможность».

Читать Рецензия на «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от тревожности

Аниме-сериал о душевных метаниях увлеченного балетом юноши «Танцуй, танцуй, танцор» получил дату премьеры — 8 апреля.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Подробно о сюжете и занятых в проекте студии MAPPAДорохедоро», финальные сезоны «Атаки титанов») людях мы писали в февральской заметке.

Читать «Адский рай» — еще одно аниме от студии MAPPA

11 марта состоялась церемония награждения лауреатов 45-й премии японской киноакадемии.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Приз за «Лучший анимационный фильм» утащил «Евангелион 3.0+1.0». Навязать конкуренцию заключительной части тетралогии меха-ребилдов силились «Красавица и дракон», «Магическая битва 0. Фильм», «Спой немного гармонии» и «Никуко из Рыбацкой гавани», однако тягаться с творением Хидэаки Анно не смогли.

Читать Рецензия на «Никуко из Рыбацкой гавани»

Студия Science Saru («Человек-дьявол: Плакса», «Руки прочь от кинокружка!») выкатила новый трейлер своего грядущего проекта Yurei Deco.



Несмотря на дополнительные футажи, сюжет понятнее не стал. Похоже, томить фанатов будут до самого релиза, намеченного на июль этого года.

Читать Как понимать анимацию на примере «Руки прочь от кинокружка!»

Похоже, у франшизы «Черный клевер» действительно появится полнометражное продолжение. Во всяком случае, именно так утверждают утекшие в сеть сканы японских журналов.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Стартовавший в 2017-м сериал рассказывал классическую сёнэн-историю о борьбе двух друзей, одаренного Юно и бесталанного Асты, за звание Короля-чародея.

Читать Актера озвучания из «Черного клевера» отменили за адюльтер

6 марта неизвестные хакеры взломали сеть Toei Animation и нарушили работу части систем компании.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Студия с грустью рапортует, что из-за инцидента задержится выход новых эпизодов аниме-сериалов «Ван-Пис», «Драгон Квест: Приключения Дая», «Хорошенькое лекарство: Восхитительная вечеринка» и «Дигимоны: Игра призраков».

Читать «Драконий жемчуг супер: Супергерой» — не пострадавшее от хакеров аниме студии Toei

«Магическая битва 0. Фильм», без которого раньше не обходился ни один наш дайджест, возвращается. Полнометражное аниме и по совместительству разрушитель японского бокс-офиса готовится к выходу в европейских и североамериканских кинотеатрах, а значит, есть повод для нового трейлера.



Читать 10 аниме для тех, кто обожает Гарри Поттера

У «Любви после мирового господства» от студии project No.9Побрился. Затем привел домой старшеклассницу», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком») также есть новый трейлер.



Романтические перипетии лидера супергероев и предводительницы суперзлодеев выходят в эфир 8 апреля.

Читать Про аниме по «Скотту Пилигриму» — еще одной престранной лавстори

В этот же день состоится релиз третьего сезона аниме-сериала «Госпожа Кагуя: В любви как на войне».



Здесь тоже романтика и тоже непростая: юный гений Миюки Сироганэ и первая красавица школы Кагуя Синомия работают вместе. Они не встречаются, но все окружающие считают молодых людей идеальной парой. От взаимных чувств воздух между Кагуей и Миюки только что не искрит, однако никто не хочет сделать первый шаг — ведь это признак слабости. И парень с девушкой готовы на любые безумства, лишь бы получить от возлюбленного соперника признание. За производство отвечает студия A-1 Pictures, известная по сериалу «Первоклассный адвокат» и «Любимый во Франксе».

Читать Подробный разбор полетов в аниме «Любимый во Франксе»

Немного вестей с полей новых экранизаций. Манга «Еще раз “Иппон!”» о девушках-дзюдоистках выйдет в формате аниме-сериала. К сожалению, других подробностей пока нет.

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Читать «Гордость оранжевых» — еще одна история о японских спортсменках

Чуть больше известно о сериале «Развращенная гильдия».

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Экранизацией манги Таити Кавадзоэ занимается TNK StudioСтаршая школа DxD», «Семь смертных грехов»), а в режиссерском кресле расположился Такуя АсаокаМаг-целитель: Новый старт»). Аниме расскажет о прирожденном охотнике Кирке Мадане: насмотревшись на недавно женившегося друга, он прекращает заниматься любимым ремеслом, боясь впустую растратить свою молодость.

Читать «Токийские мстители» — уличные банды и любовь, творящая чудеса

Жанр исекай, потчующий зрителей историями о всевозможных попаданцах, цветет пышным цветом. Очередное пополнение в его рядах — экранизация манги «Другой мир и сестра, убивающая с одного удара».

Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Формат и дата релиза пока остаются тайной за семью печатями.

Смотреть Трейлер «Новых римских бань» — аниме в жанре исекай от Netflix

Манга «Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой» также получит свои 15 минут славы (на самом деле — чуть больше).



Премьера сериала о нерадивом ученике старшей школы, случайно освободившем наделенную невероятной силой дьяволицу Вермейл, запланирована на июль сего года.

Читать О проблемах с экранизациями аниме на примере «Ковбоя Бибопа»

Студия Diomedea Команда мечты», «Вторжение Кальмарки») готовится к выпуску «Фармацевта из параллельного мира».



Да, это снова исекай, на этот раз — про молодого фармаколога, умершего от переутомления и переродившегося в десятилетнего сына известного фармацевта при королевском дворе.
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Атака титановВан-ПисВторжение КальмаркиВысшая школа DxDГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДорохэдороЕвангелион 3.0+1.0Корпоративная рабыня хочет быть исцелена Лоли-призракомКрасавица и драконЛюбимый во ФранксеЛюбовь после мирового господстваМаг-целитель: Новый стартМагическая битва 0. ФильмНикуко из Рыбацкой гаваниПервоклассный адвокатПобрился. Затем привёл домой старшеклассницуРуки прочь от кинокружка!Семь смертных греховСпой немного гармонииТанцуй, танцуй, танцорЧеловек-дьявол: ПлаксаЧёрный клевер

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Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю фотографии
Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю фотографии
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