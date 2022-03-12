Всего хорошего и спасибо за рыбу: главные новости аниме за неделю

Crunchyroll уходит из России, «Евангелион
» щеголяет очередной наградой, а «Магическая битва 0. Фильм
» движется на Запад. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю
мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Где вы были 2000 лет назад: рекап 25 эпизода финала «Атаки титанов»
Аниме-сервисы Crunchyroll и Wakanim приостановили работу в России вследствие сбоя в оплате и поддержке.
Обе площадки принадлежат компании Sony, уже ранее прекратившей поставку товаров и обслуживание сервисов в стране. Согласно информации на официальных сайтах стримингов, мобильные приложения какое-то время будут работать. Crunchyroll и Wakanim обещали вернуться в Россию, когда «для этого появится возможность».
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Рецензия на «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от тревожности
Аниме-сериал о душевных метаниях увлеченного балетом юноши «Танцуй, танцуй, танцор
» получил дату премьеры — 8 апреля.
Подробно о сюжете и занятых в проекте студии MAPPA
(«Дорохедоро
», финальные сезоны «Атаки титанов
») людях мы писали в февральской заметке
.
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«Адский рай» — еще одно аниме от студии MAPPA
11 марта состоялась церемония награждения лауреатов 45-й премии японской киноакадемии.
Приз за «Лучший анимационный фильм» утащил «Евангелион 3.0+1.0
». Навязать конкуренцию заключительной части тетралогии меха-ребилдов силились «Красавица и дракон
», «Магическая битва 0. Фильм
», «Спой немного гармонии
» и «Никуко из Рыбацкой гавани
», однако тягаться с творением Хидэаки Анно
не смогли.
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Рецензия на «Никуко из Рыбацкой гавани»
Студия Science Saru («Человек-дьявол: Плакса
», «Руки прочь от кинокружка!
») выкатила новый трейлер своего грядущего проекта Yurei Deco.
Несмотря на дополнительные футажи, сюжет понятнее не стал. Похоже, томить фанатов будут до самого релиза, намеченного на июль этого года.
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Как понимать анимацию на примере «Руки прочь от кинокружка!»
Похоже, у франшизы «Черный клевер
» действительно появится полнометражное продолжение. Во всяком случае, именно так утверждают утекшие в сеть сканы японских журналов.
Стартовавший в 2017-м сериал рассказывал классическую сёнэн-историю о борьбе двух друзей, одаренного Юно и бесталанного Асты, за звание Короля-чародея.
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Актера озвучания из «Черного клевера» отменили за адюльтер
6 марта неизвестные хакеры взломали сеть Toei Animation
и нарушили работу части систем компании.
Студия с грустью рапортует, что из-за инцидента задержится выход новых эпизодов аниме-сериалов «Ван-Пис
», «Драгон Квест: Приключения Дая
», «Хорошенькое лекарство: Восхитительная вечеринка
» и «Дигимоны: Игра призраков
».
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«Драконий жемчуг супер: Супергерой» — не пострадавшее от хакеров аниме студии Toei
«Магическая битва 0. Фильм
», без которого раньше не обходился ни один наш дайджест, возвращается. Полнометражное аниме и по совместительству разрушитель японского бокс-офиса готовится к выходу в европейских и североамериканских кинотеатрах, а значит, есть повод для нового трейлера.
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10 аниме для тех, кто обожает Гарри Поттера
У «Любви после мирового господства
» от студии project No.9
(«Побрился. Затем привел домой старшеклассницу
», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
») также есть новый трейлер.
Романтические перипетии лидера супергероев и предводительницы суперзлодеев выходят в эфир 8 апреля.
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Про аниме по «Скотту Пилигриму» — еще одной престранной лавстори
В этот же день состоится релиз третьего сезона аниме-сериала «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
».
Здесь тоже романтика и тоже непростая: юный гений Миюки Сироганэ и первая красавица школы Кагуя Синомия работают вместе. Они не встречаются, но все окружающие считают молодых людей идеальной парой. От взаимных чувств воздух между Кагуей и Миюки только что не искрит, однако никто не хочет сделать первый шаг — ведь это признак слабости. И парень с девушкой готовы на любые безумства, лишь бы получить от возлюбленного соперника признание. За производство отвечает студия A-1 Pictures
, известная по сериалу «Первоклассный адвокат
» и «Любимый во Франксе
».
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Подробный разбор полетов в аниме «Любимый во Франксе»
Немного вестей с полей новых экранизаций. Манга «Еще раз “Иппон!”
» о девушках-дзюдоистках выйдет в формате аниме-сериала. К сожалению, других подробностей пока нет.
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«Гордость оранжевых» — еще одна история о японских спортсменках
Чуть больше известно о сериале «Развращенная гильдия
».
Экранизацией манги Таити Кавадзоэ
занимается TNK Studio
(«Старшая школа DxD
», «Семь смертных грехов
»), а в режиссерском кресле расположился Такуя Асаока
(«Маг-целитель: Новый старт
»). Аниме расскажет о прирожденном охотнике Кирке Мадане: насмотревшись на недавно женившегося друга, он прекращает заниматься любимым ремеслом, боясь впустую растратить свою молодость.
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«Токийские мстители» — уличные банды и любовь, творящая чудеса
Жанр исекай, потчующий зрителей историями о всевозможных попаданцах, цветет пышным цветом. Очередное пополнение в его рядах — экранизация манги «Другой мир и сестра, убивающая с одного удара
».
Формат и дата релиза пока остаются тайной за семью печатями.
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Трейлер «Новых римских бань» — аниме в жанре исекай от Netflix
Манга «Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой
» также получит свои 15 минут славы (на самом деле — чуть больше).
Премьера сериала о нерадивом ученике старшей школы, случайно освободившем наделенную невероятной силой дьяволицу Вермейл, запланирована на июль сего года.
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О проблемах с экранизациями аниме на примере «Ковбоя Бибопа»
Студия Diomedea
(«Команда мечты
», «Вторжение Кальмарки
») готовится к выпуску «Фармацевта из параллельного мира
».
Да, это снова исекай, на этот раз — про молодого фармаколога, умершего от переутомления и переродившегося в десятилетнего сына известного фармацевта при королевском дворе.
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