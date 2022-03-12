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«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу

12 марта
2022 год

Новости кино >>
12 марта 2022

Ретроспектива Александра Роу продолжится 17 марта «Василисой Прекрасной». В 2021 году во всех городах присутствия сети «КАРО» стартовал проект #Киносказки Роу – прокат любимых поколениями фильмов-сказок мастера на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске, уточняет пресс-служба Киностудии им. М. Горького, отвечающей за показы картин вместе с КАРО.Арт.

«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу
фото: пресс-служба Киностудии Горького

Сценарий «Василисы Прекрасной» основан на нескольких русских народных сказках, из которых наиболее узнается «Царевна-лягушка», где отец решил женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына, упала на болото к лягушке-квакушке.

Второй сказочный фильм Роу, несмотря на монохромное решение, утвердил новаторство режиссера в экранном решении знакомых с детства сюжетов. Особого внимания заслуживает работа с актерами, а также внимательное отношение к декоративности вселенной картины. Например, макет Змея Горыныча был сделан в мастерской, где производили игрушки. Его размеры поражали: 11 метров длины, пять метров высоты. А внутри для управления размещалась техническая группа, которая насчитывала до 20 людей. По словам самого Роу, лошадь Ивана так и не смогла приблизиться к Змею: настолько устрашающе он выглядел. Поэтому многое пришлось решать монтажными кадрами.



Проект продлится до конца весны 2022 года. Билеты на «Василису Прекрасную» уже в продаже на сайте «КАРО».

Следующим фильмом ретроспективы станет «Кащей Бессмертный», который выйдет 31 марта. «Королевство кривых зеркал» стартует 14 апреля, «Огонь, вода и... медные трубы» – 28 апреля, а «Варвара-краса, длинная коса» – 12 мая.
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№ 1
kriv_co   12.03.2022 - 12:08
Эх, вот сейчас только сказки и смотреть) На самом деле - дело хорошее, у нас сильная детская школа кино была, добрая и качественная читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу фотографии
«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу фотографии
«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу фотографии
«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу фотографии
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