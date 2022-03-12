«Василиса Прекрасная» продолжит ретроспективу Александра Роу

Ретроспектива Александра Роу продолжится 17 марта «Василисой Прекрасной». В 2021 году во всех городах присутствия сети «КАРО» стартовал проект #Киносказки Роу – прокат любимых поколениями фильмов-сказок мастера на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске, уточняет пресс-служба Киностудии им. М. Горького, отвечающей за показы картин вместе с КАРО.Арт.
фото: пресс-служба Киностудии Горького
Сценарий «Василисы Прекрасной» основан на нескольких русских народных сказках, из которых наиболее узнается «Царевна-лягушка», где отец решил женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына, упала на болото к лягушке-квакушке.
Второй сказочный фильм Роу, несмотря на монохромное решение, утвердил новаторство режиссера в экранном решении знакомых с детства сюжетов. Особого внимания заслуживает работа с актерами, а также внимательное отношение к декоративности вселенной картины. Например, макет Змея Горыныча был сделан в мастерской, где производили игрушки. Его размеры поражали: 11 метров длины, пять метров высоты. А внутри для управления размещалась техническая группа, которая насчитывала до 20 людей. По словам самого Роу, лошадь Ивана так и не смогла приблизиться к Змею: настолько устрашающе он выглядел. Поэтому многое пришлось решать монтажными кадрами.
Проект продлится до конца весны 2022 года. Билеты на «Василису Прекрасную» уже в продаже на сайте «КАРО».
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