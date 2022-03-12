Уилл Форт и Лана Кондор присоединились к фильму «Койот против "Акме"»

В актерском ансамбле анимационно-игровой ленты «Койот против "Акме"
» пополнение. По информации Deadline
, Джону Сине
составят компанию Уилл Форт
и Лана Кондор
.
В картине Warner Bros. появятся классические персонажи мультсериала Looney Tunes. Режиссером выступит Дэйв Грин
, а Джеймс Ганн
— продюсером. Производство начнется в конце марта в Нью-Мексико, прокат запланирован на лето 2023 года.
В основу фильма ляжет одноименный юмористический рассказ американского писателя Яна Фрейзера, опубликованный в 1990-м в журнале New Yorker. В центре сюжета окажется незадачливый адвокат (Форт), который становится защитником хитрого Койота и подает иск против компании Акме, чьи дурацкие приспособления не только не помогают, но мешают поймать Дорожного бегуна. А в суде обнаруживается, что интересы корпорации представляет его бывший босс, которого как раз и сыграет Сина.
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