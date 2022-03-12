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Исполнилось 50 лет Егору Дружинину

12 марта
2022 год

Новости кино >>
12 марта 2022

Сегодня, 12 марта, исполнилось 50 лет заслуженному артисту России, популярному актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, запомнившемуся зрителям по роли Пети Васечкина в дилогии Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Исполнилось 50 лет Егору Дружинину
фото: prclub.spb

Егор Владиславович родился 12 марта 1972 года в Ленинграде. В возрасте 12 лет начал свою актёрскую карьеру. Совмещая учебу в школе, он снялся в знаменитых фильмах про приключения Петрова и Васечкина. В прославившем его образе появился в телефильме «Что такое Ералаш?», вышедшем в 1986-м, после чего расстался с кино на пару десятилетий.

За последующие годы Дружинина можно было увидеть в Ленинградском ТЮЗе на спектакле «Дитя мира» и в петербургском ресторане «Валхалл», где Егор работал хореографом-постановщиком. Затем он напомнил о себе на телевидении, став преподавателем хореографии на проекте «Первого канала» «Фабрика звезд». Работал на мюзиклах «Чикаго» и «12 стульев», был ведущим музыкального шоу «Золотой граммофон». С 2004-го — член жюри КВН. Участвовал в таких шоу, как «Танцы со звёздами», «Танцы» и «Танцуют все!» В качестве хореографа работал с Филиппом Киркоровым, Валерией, Александром Буйновым, Лаймой Вайкуле, Анжеликой Варум и другими звездами отечественной эстрады.

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В нулевые вернулся в кинематограф сначала в качестве актера, засветившись в таких фильмах и сериалах, как «Кино про кино», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2», «Ландыш серебристый-2», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-3», «"Алиби" на двоих», «Светофор» и «Гусар». Озвучил Парня в мультфильме «Семейка Крудс: Новоселье». В 2009-м вышел его режиссерский дебют «Первая любовь», отмеченный впоследствии призом за «Самый яркий фильм» на IX Международном детском фестивале искусств «Кинотаврик». На его счету также постановка короткометражки «Ангелова кукла» и фильма-спектакля «Каждый пишет, как он слышит».
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