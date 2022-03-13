«Джентльменов» Гая Ричи превратят в сериал

«Джентльменов
» Гая Ричи
адаптируют для малого экрана на Netflix, уверяет Deadline
.
За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом сериала совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера. Режиссер изначально планировал снять «Джентльменов» в виде телешоу, но впоследствии остановил свой выбор на полном метре.
По сюжету картины 2020 года талантливый выпускник Оксфорда (Мэттью Макконахи
) придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. В фильме также заняты Колин Фаррелл
, Хью Грант
и Чарли Ханнэм
.
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«Джентльмены» предпочитают...
Это не первый опыт работы Гая Ричи в многосерийном формате. В 2000-м он принял участие в создании сериала «Карты, деньги, два ствола 2
», основанного на его комедии, вышедшей двумя годами ранее.
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