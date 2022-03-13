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Джейн Кэмпион признана постановщицей года по версии Гильдии режиссеров США

13 марта
2022 год

Новости кино >>
13 марта 2022
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74-й премии Гильдии режиссеров США (Directors Guild of America). Главный приз достался Джейн Кэмпион за картину «Власть пса». Список победителей опубликован на сайте Гильдии.

За лучший дебют наградой отмечена Мэгги Джилленхол с «Незнакомой дочерью». Для DGA это первый случай, когда в главных номинациях победу одержали женщины. Кроме того, Кэмпион стала третьей лауреаткой премии в категории «лучший режиссер игрового фильма» после Кэтрин БигелоуПовелитель бури») и Хлои ЧжаоЗемля кочевников»).


В телевизионных категориях статуэтки распределили между постановщиками сериалов «Наследники» (Марк Майлод), «Хитрости» (Люсия Аньелло), Барри Дженкинсом, снявшим «Подземную железную дорогу», и неигровой «Аттикой» Стэнли Нельсона. Почетные призы вручили Спайку Ли, Джозефу П. Рейди и Гарри Худу.

Премия Гильдии режиссеров США считается репетицией перед вручением «Оскара», поскольку ее лауреаты часто получают от Академии призы за режиссуру.
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