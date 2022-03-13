Джейн Кэмпион признана постановщицей года по версии Гильдии режиссеров США

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74-й премии Гильдии режиссеров США (Directors Guild of America). Главный приз достался Джейн Кэмпион
за картину «Власть пса
». Список победителей опубликован на сайте
Гильдии.
За лучший дебют наградой отмечена Мэгги Джилленхол
с «Незнакомой дочерью
». Для DGA это первый случай, когда в главных номинациях победу одержали женщины. Кроме того, Кэмпион стала третьей лауреаткой премии в категории «лучший режиссер игрового фильма» после Кэтрин Бигелоу
(«Повелитель бури
») и Хлои Чжао
(«Земля кочевников
»).
В телевизионных категориях статуэтки распределили между постановщиками сериалов «Наследники
» (Марк Майлод), «Хитрости
» (Люсия Аньелло), Барри Дженкинсом
, снявшим «Подземную железную дорогу
», и неигровой «Аттикой» Стэнли Нельсона. Почетные призы вручили Спайку Ли
, Джозефу П. Рейди и Гарри Худу.
Премия Гильдии режиссеров США считается репетицией перед вручением «Оскара», поскольку ее лауреаты часто получают от Академии призы за режиссуру.
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