«Аркейн» и «Митчеллы против машин» стали триумфаторами анимационной премии «Энни»

Объявлены победители 49-й анимационной премии Annie Awards. В большинстве категорий победу одержали работы от стримингового сервиса Netflix.
«Митчеллам против машин» вручили восемь статуэток. Лента была признана мультфильмом года, а также отмечена за режиссуру, сценарий, озвучку, дизайн персонажей, производственный дизайн и редактуру.
фото: кадр из сериала «Аркейн»
«Аркейн», созданный по игре League of Legends, получил девять наград. Помимо лучшего сериала для широкой аудитории, ему вручили призы за постановку, спецэффекты, анимацию и дизайн персонажей, производственный дизайн, раскадровку, озвучку и сценарий. Среди видеоигр за анимацию персонажей отметили Ratchet & Clank: Rift Apart.
Диснеевскому «Энканто» достались всего три статуэтки — за музыку, анимацию персонажей и раскадровку. Лучшим независимым мультфильмом признан датский «Побег», в коротком метре победила чилийская «Бестия».
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