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«Аркейн» и «Митчеллы против машин» стали триумфаторами анимационной премии «Энни»

13 марта
2022 год

Новости кино >>
13 марта 2022
Объявлены победители 49-й анимационной премии Annie Awards. В большинстве категорий победу одержали работы от стримингового сервиса Netflix.

«Митчеллам против машин» вручили восемь статуэток. Лента была признана мультфильмом года, а также отмечена за режиссуру, сценарий, озвучку, дизайн персонажей, производственный дизайн и редактуру.

«Аркейн» и «Митчеллы против машин» стали триумфаторами анимационной премии «Энни»
фото: кадр из сериала «Аркейн»

«Аркейн», созданный по игре League of Legends, получил девять наград. Помимо лучшего сериала для широкой аудитории, ему вручили призы за постановку, спецэффекты, анимацию и дизайн персонажей, производственный дизайн, раскадровку, озвучку и сценарий. Среди видеоигр за анимацию персонажей отметили Ratchet & Clank: Rift Apart.

Диснеевскому «Энканто» достались всего три статуэтки — за музыку, анимацию персонажей и раскадровку. Лучшим независимым мультфильмом признан датский «Побег», в коротком метре победила чилийская «Бестия».
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