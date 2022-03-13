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Маттиаса Швайгхёфера позвали в фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

13 марта
2022 год

Новости кино >>
13 марта 2022
В звездном составе грядущего фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» пополнение. Согласно Deadline, к картине присоединился Маттиас Швайгхёфер, запомнившийся по «Армии воров» и «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

Маттиаса Швайгхёфера позвали в фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
фото: joblo.com

Ранее в касте картины отметились Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Джош Хартнетт, Джейсон Кларк, Кеннет Брана и Киллиан Мёрфи, который и сыграет роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.

В основу фильма легла получившая Пулитцеровскую премию книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», которая посвящена работе физика и проекта «Манхэттен» в годы Второй мировой войны. Адаптацией занимается сам Нолан, оператором назначен Хойте Ван Хойтема. Бюджет картины составляет 100 млн долларов. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.
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