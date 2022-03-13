Алисия Викандер вместо Мишель Уильямс сыграет последнюю супругу Генриха VIII

Для Айнуза, получившего известность благодаря «Невидимой жизни Эвридики», лента станет англоязычным дебютом. Основой для картины послужит бестселлер Элизабет Фримантл «Королевский гамбит». За адаптацию отвечают авторы сериала «Убивая Еву» Генриетта и Джессика Эшворт.
фото: Алисия Викандер в «Королевском романе»
Когда юная Екатерина Парр стала супругой Генриха VIII, у нее не было никаких гарантий счастливого брака и того, что она его переживет. Из пяти предшественниц двоих изгнали, одна умерла при родах, а остальных обезглавили. Единственным выходом для выживания Екатерины, являвшейся протестанткой, было обращение короля и страны в свою веру. Протестантизм подвергся испытанию, когда церковь отказала Генриху в разводе с первой женой, чтобы он мог жениться на печально известной Анне Болейн. С ростом числа арестов, пыток и казней протестантов новая королева вступила в опасную игру. События триллера будут поданы через призму восприятия Екатерины.
Десять лет назад Викандер уже играла жену не особо приятного короля. В «Королевском романе» Николая Арселя актриса воплотила образ Каролины-Матильды, супруги психически больного Кристиана VII, руководившего Данией.
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