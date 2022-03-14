«Власть пса» Джейн Кэмпион получила главную премию BAFTA

В Лондоне состоялась 75-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Главную награду за лучший фильм получила драма «Власть пса» новозеландской постановщицы Джейн Кэмпион, удостоенной также звания лучшего режиссера.
фото: кадр из фильма «Власть пса», 2021
Действие фильма, основанного на одноименном романе Томаса Сэвиджа, происходит в 1920-е годы в американском штате Монтана. Главные герои — двое братьев, владельцев ранчо. Один из них, Джордж, женится на вдове с сыном-подростком Питером, между которым и братом Джорджа Филом складываются весьма сложные отношения. Главные роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс и Кирстен Данст. Ранее лента получила «Золотой глобус», а поставившая ее Джейн Кэмпион удостоилась премии Гильдии режиссеров США.
обсуждение >>