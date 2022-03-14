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«Власть пса» Джейн Кэмпион получила главную премию BAFTA

14 марта
2022 год

Новости кино >>
14 марта 2022
В Лондоне состоялась 75-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Главную награду за лучший фильм получила драма «Власть пса» новозеландской постановщицы Джейн Кэмпион, удостоенной также звания лучшего режиссера.

Главную премию BAFTA получила «Власть пса» Джейн Кэмпион
фото: кадр из фильма «Власть пса», 2021

Действие фильма, основанного на одноименном романе Томаса Сэвиджа, происходит в 1920-е годы в американском штате Монтана. Главные герои — двое братьев, владельцев ранчо. Один из них, Джордж, женится на вдове с сыном-подростком Питером, между которым и братом Джорджа Филом складываются весьма сложные отношения. Главные роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс и Кирстен Данст. Ранее лента получила «Золотой глобус», а поставившая ее Джейн Кэмпион удостоилась премии Гильдии режиссеров США.

Читать рецензию «Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Лучшим британским фильмом Академия признала черно-белую драму Кеннета Браны «Белфаст», лучшим неанглоязычным фильмом стала японская лента «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути. За сценарий отметили «Лакричную пиццу», за операторскую работу — «Дюну». В актерских номинациях победителями стали Джоанна СкэнланПосле любви») и Уилл СмитКороль Ричард»), а также Ариана ДоБозе и Трой Коцур, исполнившие роли второго плана в фильмах «Вестсайдская история» и «CODA: ребенок глухих родителей».

Лучшей анимационной лентой признали «Энканто».
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Главную премию BAFTA получила «Власть пса» Джейн Кэмпион
Главную премию BAFTA получила «Власть пса» Джейн Кэмпион
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