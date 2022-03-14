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Не стало Уильяма Хёрта

14 марта
2022 год

Новости кино >>
14 марта 2022
В воскресенье, 13 марта, в возрасте 71 года ушел из жизни известный американский актер и обладатель премии «Оскар» Уильям Хёрт, сообщает Deadline. В 2018 году у артиста была диагностирована терминальная стадия рака.

Не стало американского актера Уильяма Хёрта
фото: кадр из фильма «Теленовости», 1987

Уильям Хёрт родился 20 марта 1950 года в Вашингтоне. Изучал актерское мастерство в Лондоне, после чего выступал на Бродвее. В полнометражном кино дебютировал в 1980 году, сыграв ученого в фантастическом фильме Кена Рассела «Другие ипостаси», принесшего ему номинацию на «Золотой глобус». После этого, не оставляя театра, много снимался и даже носил звание секс-символа.

Актера четыре раза номинировали на «Оскар» за роли в фильмах «Дети тишины», «Теленовости», «Оправданная жестокость» и «Поцелуй женщины-паука». Последний в 1986 году принес ему статуэтку, а также награды Британской академии BAFTA и Каннского кинофестиваля. За свою 40-летнюю карьеру Хёрт успел поработать с такими режиссерам, как Питер Йейтс, Лоуренс Кэздан, Майкл Эптед, Вуди Аллен, Грегори Нава, Вим Вендерс, Франко Дзеффирелли, Иштван Сабо, Дэвид Кроненберг, Стивен Спилберг, М. Найт Шьямалан, Ридли Скотт и многими другими.

Последние годы актер принимал участие в съемках кинокомиксов вселенной Marvel «Невероятный Халк», «Черная Вдова» и «Мстители».
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