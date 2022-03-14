Не стало Уильяма Хёрта

В воскресенье, 13 марта, в возрасте 71 года ушел из жизни известный американский актер и обладатель премии «Оскар» Уильям Хёрт, сообщает Deadline. В 2018 году у артиста была диагностирована терминальная стадия рака.
фото: кадр из фильма «Теленовости», 1987
Уильям Хёрт родился 20 марта 1950 года в Вашингтоне. Изучал актерское мастерство в Лондоне, после чего выступал на Бродвее. В полнометражном кино дебютировал в 1980 году, сыграв ученого в фантастическом фильме Кена Рассела «Другие ипостаси», принесшего ему номинацию на «Золотой глобус». После этого, не оставляя театра, много снимался и даже носил звание секс-символа.
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