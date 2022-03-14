Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал

14 марта
2022 год

Новости кино >>
14 марта 2022
В Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионского сериала «Женщина, которая умеет хранить тайны» по одноименной книге Андрея Бронникова и российской разведчицы-нелегала Елены Вавиловой. Главные роли исполняют Петр Рыков и Екатерина Молоховская, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, который в скором времени покажет картину.

По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал
фото: Телеканал НТВ

Сериал, как и книга, основан на реальных событиях. Его герои – российские разведчики, которые под видом университетского преподавателя и его жены фотографа живут в Вашингтоне и передают в Россию важные экономические сведения. Параллельно в Москве действует американский агент, который сообщает о семье российских нелегалов в ФБР, и на них начинается охота. Чтобы помочь своим сотрудникам избежать разоблачения, Москва отправляет в Вашингтон спецагента, но он выходит из подчинения, действуя на свой страх и риск. В смертельном клубке сталкиваются интересы спец-агентов СВР и ФБР, террористов, преступников и маньяков, множатся жертвы, возникают и рушатся любовные треугольники.

«В нашем фильме много персонажей, и все они прочно взаимосвязаны, у всех свои непростые мотивы. Нам интересно работать над этой головоломкой, и мы надеемся, что зрителю будет интересно ее разгадать. Этот жанр имеет мало общего с детективом, в нем нет преступника, но есть соперничество. Я бы сказал, что это остросюжетная драма. В ней будет много экшена, любовных историй и, конечно, схватка разведок», – рассказывает о проекте режиссер Денис Нейманд.

В картине принимают участие Владимир Литвинов, Александр Самойленко, Антон Батырев, Мария Шумакова, Елена Карпова, Игорь Ботвин, Денис Елеонский, Кристина Куца, Роман Агеев, Сергей Ионкин, Данил Воропаев, Всеволод Клеменок, Мирон Проворов, Александр Белоусов, Руслан Бальбуциев, Максим Меркулов, Юлия Кудояр, Илья Шакунов, Елизавета Мартинес и другие артисты.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
kriv_co   14.03.2022 - 16:23
Название оригинального произведения уже отдает каким-то средним уровнем, а тот факт, что снимает НТВ вообще расстраивает и заставляет думать худшее читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   14.03.2022 - 15:42
Достойная литература читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Роман АгеевРуслан БальбуциевАнтон БатыревАлександр БелоусовИгорь БотвинДанила ВоропаевДенис ЕлеонскийСергей ИонкинЕлена КарповаВсеволод КлименокЮлия КудоярКристина КуцаВладимир ЛитвиновЕлизавета Мартинес КарденасМаксим МеркуловЕкатерина МолоховскаяДенис НеймандМирон ПроворовПётр РыковАлександр СамойленкоИлья ШакуновМария Шумакова

фотографии >>
По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал
По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал
По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал
По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рустам Ибрагимбеков
11 марта ушёл из жизни режиссёр, сценарист Рустам Ибрагимбеков.

День рождения >>

Анна Герм
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Анатолий Соловьёв
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Майкл Кейн
Билли Кристал
Филипп Лемер
Кейт Маберли
Рита Ташингем
Ежи Треля
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм
Бельгия, Франция, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram