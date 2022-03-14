По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал

В Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионского сериала «Женщина, которая умеет хранить тайны» по одноименной книге Андрея Бронникова и российской разведчицы-нелегала Елены Вавиловой. Главные роли исполняют Петр Рыков и Екатерина Молоховская, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, который в скором времени покажет картину.
фото: Телеканал НТВ
Сериал, как и книга, основан на реальных событиях. Его герои – российские разведчики, которые под видом университетского преподавателя и его жены фотографа живут в Вашингтоне и передают в Россию важные экономические сведения. Параллельно в Москве действует американский агент, который сообщает о семье российских нелегалов в ФБР, и на них начинается охота. Чтобы помочь своим сотрудникам избежать разоблачения, Москва отправляет в Вашингтон спецагента, но он выходит из подчинения, действуя на свой страх и риск. В смертельном клубке сталкиваются интересы спец-агентов СВР и ФБР, террористов, преступников и маньяков, множатся жертвы, возникают и рушатся любовные треугольники.
«В нашем фильме много персонажей, и все они прочно взаимосвязаны, у всех свои непростые мотивы. Нам интересно работать над этой головоломкой, и мы надеемся, что зрителю будет интересно ее разгадать. Этот жанр имеет мало общего с детективом, в нем нет преступника, но есть соперничество. Я бы сказал, что это остросюжетная драма. В ней будет много экшена, любовных историй и, конечно, схватка разведок», – рассказывает о проекте режиссер Денис Нейманд.
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