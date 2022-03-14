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Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»

14 марта
2022 год

Новости кино >>
14 марта 2022
Объявлены имена победителей премии Ассоциации кинокритиков США, 27-я церемония вручения которой состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе. Награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура» забрала «Власть пса» Джейн Кэмпион.

Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»
фото: кадр из фильма «Власть пса», 2021

Среди комедийных лент отметили «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона, а лучшим фильмом на иностранном языке стала картина Рюсуке Хамагути «Сядь за руль моей машины». В актерских номинациях победителями стали Джессика ЧестейнГлаза Тэмми Фэй»), Уилл СмитКороль Ричард»), Трой КоцурCODA: ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБозеВестсайдская история»). За лучший актерский состав отметили «Белфаст» Кеннета Браны, получивший также награду за лучший оригинальный сценарий.

Лучшими сериалами были признаны «Наследники», «Тед Лассо», «Мейр из Исттауна» и «Игра в кальмара».

Кинопремия Critics’ Choice была основана в 1995 году журналистами Джои Берлином и Родом Лурье и считается одной из самых престижных в США. В прошлом году лучшим фильмом по версии критиков стала «Земля кочевников» Хлои Чжао.
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№ 1
kriv_co   14.03.2022 - 16:24
Про пса все понятно, но, кстати, Лакричную пиццу как-то пытаются обделить наградами и очень незаслуженно - отличная картина! читать далее>>
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