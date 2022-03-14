Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»

анонс

Точную дату объявят позже

Церемонию вручения «Ники» перенесли на осень

Главные роли исполнят Петр Рыков и Екатерина Молоховская

По книге «Женщина, которая умеет хранить тайны» снимут сериал

14 марта

Не стало Уильяма Хёрта

Звезде «Теленовостей» и «Поцелуя женщины-паука» был 71 год