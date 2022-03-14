Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»

Объявлены имена победителей премии Ассоциации кинокритиков США, 27-я церемония вручения которой состоялась 13 марта в Лос-Анджелесе. Награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура» забрала «Власть пса» Джейн Кэмпион.
Кинопремия Critics’ Choice была основана в 1995 году журналистами Джои Берлином и Родом Лурье и считается одной из самых престижных в США. В прошлом году лучшим фильмом по версии критиков стала «Земля кочевников» Хлои Чжао.
обсуждение >>