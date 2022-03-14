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Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

14 марта
2022 год

Новости кино >>
14 марта 2022

Видеосервис Okko представил новый трейлер финального сезона популярного оригинального сериала «Чикатило», постановщиком которого выступил Сарик Андреасян.


Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель» превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода «знаменитостью», но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал.

Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Виталий Кищенко, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Лиза Моряк, Карен Бадалов, Виктория Богатырева, Константин Лавроненко, Алексей Кирсанов и другие.

Премьера финального сезона «Чикатило» состоится в Okko 17 марта 2022 года.
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Чикатило. Финальный сезон

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Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
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