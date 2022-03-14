Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

Видеосервис Okko представил новый трейлер финального сезона популярного оригинального сериала «Чикатило
», постановщиком которого выступил Сарик Андреасян
.
Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель» превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода «знаменитостью», но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал.
Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев
, Николай Козак
, Дмитрий Власкин
, Юлия Афанасьева
, Виталий Кищенко
, Евгений Шириков
, Олег Каменщиков
, Лиза Моряк
, Карен Бадалов
, Виктория Богатырева
, Константин Лавроненко
, Алексей Кирсанов
и другие.
Премьера финального сезона «Чикатило
» состоится в Okko 17 марта 2022 года.
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