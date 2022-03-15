Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет»

В сети появился трейлер французского комедийного детектива «Вечеринка на вылет
» режиссёра-дебютанта Николя Плескофа
.
Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Дагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.
Главные роли в фильме исполнили Алис Поль
, Эдди Митчелл
, Миу-Миу
, Пабло Поли
, Гюстав де Керверн
, Сара Штерн
, Паскаль Арбийо
, Забу Брейтман
, Адриен Гионне
, Дафне Шолле
и другие.
В российский прокат «Вечеринка на вылет
» выйдет весной 2022 года.
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