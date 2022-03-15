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Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет»

15 марта
2022 год

Новости кино >>
15 марта 2022
В сети появился трейлер французского комедийного детектива «Вечеринка на вылет» режиссёра-дебютанта Николя Плескофа.


Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Дагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.

Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет»

Главные роли в фильме исполнили Алис Поль, Эдди Митчелл, Миу-Миу, Пабло Поли, Гюстав де Керверн, Сара Штерн, Паскаль Арбийо, Забу Брейтман, Адриен Гионне, Дафне Шолле и другие.

В российский прокат «Вечеринка на вылет» выйдет весной 2022 года.
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№ 2
Дашустик   15.03.2022 - 10:06
Выглядит интересно, но вы только посмотрите, насколько кадры похожи на то, что мы видели на промо к Достать ножи.. Это же просто один-в-один читать далее>>
№ 1
i'm sad   15.03.2022 - 08:50
хах, прикольно! мне кажется, задумка оч интересная. игры переносятся на реальность - что ж, это действительно полезный опыт)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Паскаль АрбийоЗабу БрейтманГюстав де КервернЭдди МитчеллМиу-МиуПабло ПолиАлис ПольСара Штерн
фильмы
Вечеринка на вылет

фотографии >>
Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет» фотографии
Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет» фотографии
Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет» фотографии
Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет» фотографии
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