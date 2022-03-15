Архитектор играет в настолки, чтобы разоблачить убийцу в трейлере фильма «Вечеринка на вылет»

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Дмитрий Нагиев выступает в суде в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

14 марта

Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»

Лучшими сериалами были признаны «Наследники», «Тед Лассо», «Мейр из Исттауна» и «Игра в кальмара»