Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов, претендующих на субсидии

Министерство культуры РФ внесло изменения в процедуру подачи заявки на финансовую поддержку национальных фильмов, отменив необходимые до настоящего времени обеспечительные платежи. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.
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Ранее создатели проектов, претендующие на субсидии, при подаче заявки должны были предоставить обеспечительный платеж в размере от 50 тысяч (для короткого метра в неигровом и анимационном кино) до 1 млн рублей (для полнометражных игровых картин). Суммы замораживались на период конкурсного отбора сроком до четырех месяцев.
«Мы понимаем, что организации кинематографии оказались сегодня в сложной финансовой ситуации. Стоимость производства продолжает расти, при этом часть инвестиционных денег — от зарубежных коллег и российских частных инвесторов — выходит из проектов. Компаниям непросто вывести из оборота суммы в несколько миллионов рублей, если проектов на конкурс подается несколько. Мы приняли решение освободить компании от обеспечительного платежа, что позволит им не брать дополнительные кредитные обязательства и использовать эти деньги на текущие нужды», - отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.
По заявкам, уже обеспеченным денежными средствами, будет осуществлен возврат. Для этого нужно предоставить соответствующее письмо.
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