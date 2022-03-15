Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом состоится в Каннах

Европейская премьера остросюжетного экшена Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом состоится на юбилейном 75-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 17 по 28 мая, сообщает Variety. Сразу после специального показа на Круазет картина выйдет в прокат.
фото: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик», режиссер Джозеф Косински
Фильм продолжит рассказ о бесстрашном летчике-испытатели Пите Митчелле по прозвищу Мэверик, который уже более 30 лет остается одним из лучших пилотов в стране. Теперь ему предстоит обучить группу летчиков для специальной миссии, подобной которой никогда еще не было. Кроме Круза, которому роль Мэверика в оригинальном фильме Тони Скотта «Лучший стрелок» принесла титул звезды, в фильме снялись Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл, Эд Харрис, Вэл Килмер и другие актеры.
Первоначально премьера ленты должна была состояться еще в 2020 году, но неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Когда картину увидят российские зрители, пока неизвестно. Компания Paramount Pictures, являющаяся ее мировым дистрибьютором, заявила о приостановке проката в России всех своих фильмов.
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