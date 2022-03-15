Любаву Грешнову ждет непростой выбор

Фильм расскажет историю Светланы, чей муж Игорь попадает в тюрьму. Друг семьи Валерий пытается помочь ему, но безуспешно, тогда он начинает заботиться о Светлане, и скоро между ними возникают чувства. Затем из тюрьмы приходит известие о том, что Игорь погиб, и Светлана с Валерием решают пожениться, но после свадьбы девушка узнает, что муж на самом деле жив.
«На мой взгляд, задумка проекта в том, чтобы показать зрителям, что из любой ситуации можно найти выход. Всегда есть время на изучение нового», — рассказывает о фильме актриса Любава Грешнова.
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