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Любаву Грешнову ждет непростой выбор

15 марта
2022 год

Новости кино >>
15 марта 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Подозрение» с Любавой Грешновой, Ильей Акинтьевым и Алексеем Матошиным, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который в скором времени представит картину зрителям.

Любаву Грешнову ждет непростой выбор
фото: Телеканал «Dомашний»

Фильм расскажет историю Светланы, чей муж Игорь попадает в тюрьму. Друг семьи Валерий пытается помочь ему, но безуспешно, тогда он начинает заботиться о Светлане, и скоро между ними возникают чувства. Затем из тюрьмы приходит известие о том, что Игорь погиб, и Светлана с Валерием решают пожениться, но после свадьбы девушка узнает, что муж на самом деле жив.

«На мой взгляд, задумка проекта в том, чтобы показать зрителям, что из любой ситуации можно найти выход. Всегда есть время на изучение нового», — рассказывает о фильме актриса Любава Грешнова.

Также в съемках приняли участие Натали Старынкевич, Александр Никольский, Ирина Пулина, Вероника Устимова, Федор Шувалов и другие актеры. Постановкой занимался Руслан Паушу, снявший мини-сериал «Нежные листья, ядовитые корни» из серии детективов о сыщиках Бабкине и Илюшине.
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